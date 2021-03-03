بسكويت العشر دقائق بالشيكولاته مقرمش ولذيذ وشهى جدا بمكونات بسيطه ومتوفرة في البيت

طريقه تحضير بسكويت العشر دقائق ، بسكويت العشر دقائق انتشركثيرا في الفترة الأخيرة وخاصه في فترة ظهور فيروس كورونا بسبب فراغ الوقت والاصابه بالملل، فاكتشفت النساء طريقه سهله ومبسطة في اختراع تسالي سهله في التحضيروالاكل وفي أي وقت يمكن تناوله وحصل على لقب الترند في هذه الفترة ولذلك سوف أشرح طريقته بالتفصيل هنا. طريقه تحضير بسكويت العشر دقائق مقادير بسكوت العشر دقائق نحضر كوب من الدقيق الأبيض ويفضل دقيق مخصص للمخبوزات.

نحضر مقدار معلقة من البيكنج بودر.

مقدار نصف كوب سكر بودر.

عدد 2 بيضه.

مقدار نصف كوب من الزبدة مخلوطة بالزيت أو السمنة مخلوطة بالزيت.

مقدار ربع معلقة من الفانيليا. طريقه تحضير بسكويت العشر دقائق مقادير بسكوت العشر دقائق بإمكاننا تحضير عجينة بسكويت العشر دقائق في أقل وقت ممكن فالأطفال تحب المخبوزات اللذيذة وكذلك الكبار، ولذلك هو من المخبوزات التي أفضلها وخاصه بين الوجبات أو اثناء السهر في الليل. واليكم الطريقه بالتفصيل : نحضر بوله او طبق ونضع فيه الزبدة المخلوطه بالزيت ونضيف عليها نصف كوب من السكر البودر ونضرب بالمضرب الكهربائي حتي نحصل علي لون فاتح وقوام يشبه قوام كريمه الخفق .

نضيف عدد 2 بيضه وربع المعلقه من الفانيليا ونستمر في الضرب بالمضرب الكهرابائي ويمكننا استخدام المضرب اليدوي ولاكن المضرب الكهرابائي يعطي نتيجه افضل وهذا عن تجربه .

نضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ونستمر في الخفق حتي نحصل علي عجينة متماسكه.

ثم نقوم بتشكيل العجينه الي كور صغيره ونقوم بالطغط عليها ثم نقوم بتزينها بقطع الشكولاته.

و نتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعه ثم نقوم بادخالها في الفرن علي درجه حراره 180.

نطفئ الفرن ونتركها تاخد لونا ذهبا بإشعال الشواية فقط ثم نتركها حتى تبرد ثم تقدم جاهرة مع كوب من الشاي أو القهوة . هواوي تترك نظام أندرويد وتأتي بنظام جديد خاص بها واليكم الطريقه بالتفصيل : الوسوم

طريقه تحضير بسكويت العشر دقائق ، بسكويت العشر دقائق انتشركثيرا في الفترة الأخيرة وخاصه في فترة ظهور فيروس كورونا بسبب فراغ الوقت والاصابه بالملل، فاكتشفت النساء طريقه سهله ومبسطة في اختراع تسالي سهله في التحضيروالاكل وفي أي وقت يمكن تناوله وحصل على لقب الترند في هذه الفترة ولذلك سوف أشرح طريقته بالتفصيل هنا. طريقه تحضير بسكويت العشر دقائق مقادير بسكوت العشر دقائق نحضر كوب من الدقيق الأبيض ويفضل دقيق مخصص للمخبوزات.

نحضر مقدار معلقة من البيكنج بودر.

مقدار نصف كوب سكر بودر.

عدد 2 بيضه.

مقدار نصف كوب من الزبدة مخلوطة بالزيت أو السمنة مخلوطة بالزيت.

مقدار ربع معلقة من الفانيليا. طريقه تحضير بسكويت العشر دقائق مقادير بسكوت العشر دقائق بإمكاننا تحضير عجينة بسكويت العشر دقائق في أقل وقت ممكن فالأطفال تحب المخبوزات اللذيذة وكذلك الكبار، ولذلك هو من المخبوزات التي أفضلها وخاصه بين الوجبات أو اثناء السهر في الليل. واليكم الطريقه بالتفصيل : نحضر بوله او طبق ونضع فيه الزبدة المخلوطه بالزيت ونضيف عليها نصف كوب من السكر البودر ونضرب بالمضرب الكهربائي حتي نحصل علي لون فاتح وقوام يشبه قوام كريمه الخفق .

نضيف عدد 2 بيضه وربع المعلقه من الفانيليا ونستمر في الضرب بالمضرب الكهرابائي ويمكننا استخدام المضرب اليدوي ولاكن المضرب الكهرابائي يعطي نتيجه افضل وهذا عن تجربه .

نضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ونستمر في الخفق حتي نحصل علي عجينة متماسكه.

ثم نقوم بتشكيل العجينه الي كور صغيره ونقوم بالطغط عليها ثم نقوم بتزينها بقطع الشكولاته.

و نتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعه ثم نقوم بادخالها في الفرن علي درجه حراره 180.

نطفئ الفرن ونتركها تاخد لونا ذهبا بإشعال الشواية فقط ثم نتركها حتى تبرد ثم تقدم جاهرة مع كوب من الشاي أو القهوة . هواوي تترك نظام أندرويد وتأتي بنظام جديد خاص بها واليكم الطريقه بالتفصيل :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت العشر دقائق بالشيكولاته مقرمش ولذيذ وشهى جدا بمكونات بسيطه ومتوفرة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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