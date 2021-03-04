حسب خبراء الجمال.. هي دي مدة نمو الشعر اللي بيحتاجها شعرك

المدة الزمنية اللي بيحتاجها شعرنا عشان يطول بتختلف من شخص للتاني بشكل كبير، ومالهاش أي قواعد ثابتة في معظم الأوقات، وده لأنها بتعتمد على عدد كبير من العوامل زي صحتك العامة، وعمرك، ونظامك الغذائي ، وطبعاً جيناتك والعوامل الوراثية.. هنعرفك عليها في المقال ده، هنقولك حسب الخبراء.. هي دي مدة نمو الشعر اللي بيحتاجها شعرك وإزاي تخليه ينمو أسرع

حسب الخبراء.. هي دي مدة نمو الشعر اللي بيحتاجها شعرك وإزاي تخليه ينمو أسرع

الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتفيد أنه في المتوسط ​​، يمكن توقع نمو شعرك لحد 15 سم في السنة. يعني حوالي 1سم و20 مللي في الشهر، ولأن ده بيبعتبر معدل قليل نوعاً ما، في بعض الخطوات التي ممكن تعمليها وتساعك في تسريع نمو شعرك

مهم تعرفي أنه مفيش حل واحد يناسب الكل عشان يساعدهم في زيادة نمو الشعر، وعلشان كده لازم تركزي على الحاجات اللي تناسبك انتي بالتحديد وتقدري تتحكمي فيها، زي انك تقللي من استخدام الفرشاة الزائدة لتجنب تكسر الشعر وضروري تعملي تدليك لفروة الرأس من وقت للتاني ويفضل بشكل منتظم لتحسين الدورة الدموية وتنشيط بصيلات الشعر، وفكري كمان في الحاجات اللي بتاكليها لأنها بتأثر على جسمك كله بشكل عام، لأنه حسب مففي الشعر ، الفواكه والخضروات النية والحبوب الكاملة والدهون الصحية هي أغذية خارقة لنمو الشعر، لأنها أطعمة صحية بتوفر أكبر قدر من التغذية لجسمك والتغذية السليمة بتؤدي لشعر طويل وصحي.

وحسب أطباء الجلدية، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين E أنها تساعد في تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء جسمك ، عشنا كده ممكن تستخدمي مستحضرات العناية بالشعر اللي بيكون فيها فيتامين E وتعملي بيها تدليك لفروة رأسك قبل النوم لتحفيز تدفق الدم والنمو في بصيلات الشعر، وطبعاً ضروري تزوري طبيب الجلدية وتراجعيه لو حاسة أن شعرك مابيطولش بالمعدل الطبيعي او أنه بيقع كتير.

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