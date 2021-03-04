ما دوت الخليج اعراض ضعف السمع وما دوت الخليج الامراض التي تسبب فقدان حاسة السمع، نتعرف في التالي على كل تلك المعلومات تزامنا مع اليوم العالمي لضعف السمع والذي يوافق الثالث من مارس من كل عام، وكما جاء في موقع "ويب طب" فإن ضعف السمع مرض شائع يصيب كبار السن إلى أنه يمكن أن يصيب الشباب بسبب نمط الحياة الحديث، وأعراضه دوت الخليج:

اعراض ضعف السمع:

الغمغمة في الكلام والأصوات الأخرى.

صعوبة في فهم الكلمات، خاصة في حالة ضجيج في خلفية المحادثة.

صعوبة في سماع الحروف الساكنة.

الحاجة إلى رفع صوت الأجهزة.

أسباب ضعف السمع:

ضرر في الأذن الداخلية بسبب الضوضاء العالية والتعرض المستمر لها كما يحدث في بعض المهن، أو بسبب رفع الصوت عند الاستماع بشكل مستمر.

التقدم بالعمر يلعب دوراً رئيسياً في ضعف السمع فيحدث انحلال في هياكل الأذن الداخلية الحساسة.

الوراثة لها دور كبير في ضعف السمع.

المضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيميائي تسبب ضرر للأذن الداخلية، و بالتالي تسبب ضعف السمع.

كما أن هنالك أمراض يمكن أن تسبب ضعف السمع وهي:

انسداد الأذن بسبب كثرة إفراز شمع الاذن وتراكمه.

التعرض لارتفاع الحرارة يسبب تلف القوقعة في الأذن.

التعرض للإصابة بالتهاب في الأذن.

نمو أورام في الأذن.

تمزق أو ثقب غشاء طبلة الأذن.

التعرض للإصابات في الراس نتيجة الحوادث.

ضعف الدورة الدموية

ضعف الدورة الدموية وقلة تدفق الدم إلى الأذن.

من أسباب ضعف السمع المفاجئ أيضًا.

الإصابة بمرض التصلب اللويحي كونه مرض يؤثر على أعصاب الجسم.

الإصابة بمرض مينير وهو مرض يسبب تجمع السوائل في الأذن ويؤدي إلى الدوار، وطنين الأذن، وفقدان السمع والإحساس باحتقان الأذن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.