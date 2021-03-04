أفضل طريقة مبتكرة وجديدة لقلي الباذجان مقرمش وصحي من غير ما يشرب نقطة زيت بطعم لذيذ

إحدي الطرق الصحية لقلي الباذنجان قليه بزيت الزيتون، حيث إن الباذنجان لا يمتص زيت الزيتون كغيره من الزيوت،ويتم ذلك من خلال وضع زيت الزيتون في المقلاة، وتسخينه جيدا، وقلي الشرائح مباشرة في الزيت وعندما تتحمر تخرج من الزيت، وبهذه الطريق نحصل علي باذنجان صحي خالي من الزيت، وبالرغم من فائدة زيت الزيتون العظيمة إلا أنه هناك بعض الطرق لقلي الباذنجان بدون زيت.

طريقة قلي الباذنجان بدون الزيت

المكونات

ثمرة باذنجان.

زيت مضغوط.

ماء مغلي.

وعاء.

رشة صغيرة من الملح.

مقلاة.

ثمرة طماطم.

بقدونس.

طريقة التحضير

من الممكن قلي الباذنجان بعد تنظيفه وتقشيره أو قليه بقشره وذلك وفقا للرغبة.

يقطع الباذنجان شرائح وهذا من أفضل الطرق للحصول علي باذنجان بدون زيت لذيذ.

توضح شرائح الباذنجان في وعاء به ماء مغلي.

وبعدها نضيف على شرائح الباذنجان في الماء المغلي معلقتين ملح.

يترك في الماء المغلي من خمس لعشر دقائق حتى نلاحظ تغير لون الماء إلي اللون البني.

وبعد ذلك نصفي شرائح الباذنجان توضح في المصفاة مدة خمس دقائق حتي يتم تصفيتها تماما من الماء.

توضح كمية من رذاذ الزيت المضغوط في المقلاة وبعدها نقوم بوضع شرائح الباذنجان بعد تصفيتها كليا من الماء.

نترك شرائح الباذنجان في المقلاة لمدة دقيقتين.

يتم تقليب الشرائح يتغير لونها إلي اللون الذهبي المحمر.

ويقدم في طبق ساخن بجوار الطحينة مع البقدونس والطماطم.

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المكونات

ثمرة باذنجان.

نصف ملعقة من عصير ليمون.

ثلاث فصوص ثوم.

قطعة فحم.

طبق.

طريقة التحضير

نقوم بغسل ثمرة الباذنجان.

نشعل الفحم، ثم نضع الباذنجان على الفحم.

يتم تقليب ثمرة الباذنجان على الفحم حتى تتم عملية التسويق بشكل صحيح.

بعدها نقشر الباذنجان ونضعها في وعاء به فص ثوم مهروس.

نضيف رشة ملح وليمون وتوابل حسب الرغبة ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات ويقدم ساخنا.

تدور عمليات البحث كثيراً عن طريقة قلي الباذنجان بدون ان يمتص الزيت، فقد يوجد بعض الطرق الصحية التي يمكننا قلي الباذنجان بها، وهي تقطيع الباذنجان إلي شرائح ووضعها في ماء مغلي ثم نضيف القليل من الملح ونتركها في الماء المغلي لمدة 10 دقائق ومن ثم نقوم بتصفيتها تماماً، بعد ذلك نضعها في القليل من الزيت وبهذه الطريقة لن يمتص الباذنجان الزيت.

توجد بعض الحيل التي من خلالها نستطيع قلي الباذنجان بدون ان يتشرب الزيت، اولا نقوم بغسل الباذنجان ثم نقوم بتقشير القشرة الخارجية ونقطعه حلقات ثم نضيف القليل من الملح والفلفل الاسود ونتركه ثلث او نص ساعة، ثم نحضر صينية ونضع بها الباذنجان وندهن الجبهتين بالقليل من الزيت، نسخن الفرن ثم نضع الصينية ونتركها لمدة نصف ساعة مع التقليب حتي تحمر.