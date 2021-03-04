احلي من المحلات ألذ طريقة عمل الكشري المصري بكل تكاته بالدقة والصلصة

يعد طبق الكشري المصري من اشهر الاكلات الشعبية التي يعشقها المصريون، فهذه الأكلة انتشرت بشكل واسع في الوطن العربي، ولكن تختلف من بلد الى اخري في طريقة عملها، فهي سهلة التحضير والمكونات، يمكن بكل سهولة عمل احلى طبق كشري مصري في المنزل دون الحاجة لشرائها من المحلات إليكي الطريقة. مكونات عمل الكشري المصري مكونات عمل الكشري المصري المكوّنات 1/2 كيلوغرام أرز أبيض

1/2 كيلوغرام مكرونة سباجيتي

1/2 كيلوغرام مكرونة، صغيرة

1/4 كيلوغرام عدس أسمر

1/2 كيلوغرام حمص، ينقع قبل التحضير بساعتين

1 كيلوغرام طماطم

1/2 كيلوغرام بصل

شعيرية

1 1/2 كوب زيت

ثوم

ملح

كمون ناعم

شطة طريقة تحضير الكشري المصري اولا نقوم بتقطيع البصل الى شرائح ونضعه في مقلاة بها القليل من الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا.

ثم نقوم بتصفيته على المناديل الخاصة بالمطبخ حتى نتخلص من الزيت الذى امتصه.

ومن ثم نقوم بسلق المكرونة حتى تنضج.

ثم نقوم بسلق العدس في ماء مغلي حتى ينضج.

نقوم بتحمير الشعرية ثم نضيف اليها الارز الأبيض ونحركهم جيدا ثم نضع الماء بكمية مناسبه ونتركهم حتى النضج.

نفرم الثوم مع الملح ونضعه في مقلاة بها زيت ثم نقوم بالتحريك حتى احمرارها ثم نضيف عصير الطماطم والملح والفلفل ونتركه على النار حتى تصبح الصلصة قوامها ثقيل.

واخيرا نقوم بخلط الحمص ونضيف اليه القليل من الثوم المفروم والملح والكمون ونتركه حتى ان ينضج.

ولعمل دقة الكشري نضع في وعاء الثوم المفروم والخل والليمون والقليل من الملح وانا حضرتكم جيدا ونتركهم جانبا يمكننا عمل الصلصه في المنزل او شرائها جاهزه وذلك ب اضافه ملعقه من الصلصه و و كميه مناسبه من الشطه حسب الرغبه نضع طبق سامع نضيف اليه الارز والمكرونه والعدس والحمص والصلصه والدقه والبصل المحمر بكميات مناسبه ويقدم بالهناء والشفاء الشيت ماسك الكوري لبشرة ناعمة مثل الكوريين طريقة تحضير الكشري المصري الوسوم

يعد طبق الكشري المصري من اشهر الاكلات الشعبية التي يعشقها المصريون، فهذه الأكلة انتشرت بشكل واسع في الوطن العربي، ولكن تختلف من بلد الى اخري في طريقة عملها، فهي سهلة التحضير والمكونات، يمكن بكل سهولة عمل احلى طبق كشري مصري في المنزل دون الحاجة لشرائها من المحلات إليكي الطريقة. مكونات عمل الكشري المصري مكونات عمل الكشري المصري المكوّنات 1/2 كيلوغرام أرز أبيض

1/2 كيلوغرام مكرونة سباجيتي

1/2 كيلوغرام مكرونة، صغيرة

1/4 كيلوغرام عدس أسمر

1/2 كيلوغرام حمص، ينقع قبل التحضير بساعتين

1 كيلوغرام طماطم

1/2 كيلوغرام بصل

شعيرية

1 1/2 كوب زيت

ثوم

ملح

كمون ناعم

شطة طريقة تحضير الكشري المصري اولا نقوم بتقطيع البصل الى شرائح ونضعه في مقلاة بها القليل من الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا.

ثم نقوم بتصفيته على المناديل الخاصة بالمطبخ حتى نتخلص من الزيت الذى امتصه.

ومن ثم نقوم بسلق المكرونة حتى تنضج.

ثم نقوم بسلق العدس في ماء مغلي حتى ينضج.

نقوم بتحمير الشعرية ثم نضيف اليها الارز الأبيض ونحركهم جيدا ثم نضع الماء بكمية مناسبه ونتركهم حتى النضج.

نفرم الثوم مع الملح ونضعه في مقلاة بها زيت ثم نقوم بالتحريك حتى احمرارها ثم نضيف عصير الطماطم والملح والفلفل ونتركه على النار حتى تصبح الصلصة قوامها ثقيل.

واخيرا نقوم بخلط الحمص ونضيف اليه القليل من الثوم المفروم والملح والكمون ونتركه حتى ان ينضج.

ولعمل دقة الكشري نضع في وعاء الثوم المفروم والخل والليمون والقليل من الملح وانا حضرتكم جيدا ونتركهم جانبا يمكننا عمل الصلصه في المنزل او شرائها جاهزه وذلك ب اضافه ملعقه من الصلصه و و كميه مناسبه من الشطه حسب الرغبه نضع طبق سامع نضيف اليه الارز والمكرونه والعدس والحمص والصلصه والدقه والبصل المحمر بكميات مناسبه ويقدم بالهناء والشفاء الشيت ماسك الكوري لبشرة ناعمة مثل الكوريين طريقة تحضير الكشري المصري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلي من المحلات ألذ طريقة عمل الكشري المصري بكل تكاته بالدقة والصلصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.