طريقة عمل السمبوسك.. أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسة في البيت

طريقة عمل السمبوسك ، السمبوسك هو من المقبلات المشهورة في الوطن العربي والذي يفضله الجميع وهو من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار، ويكثر تحضيرها في شهر رمضان الكريم فلو يخلو أي سفرة منه وعجينة السمبوسة التي يتم تحضيرها في المنزل افضل من شرائها جاهزة ويمكن حشوها بأكثر من حشوة منها الجبنة واللحمة المفرومة والدجاج، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل وبمكونات بسيطة. طريقة عمل السمبوسك في المنزل : طريقة عمل السمبوسك في المنزل : المكونات : 2 كوب من الدقيق

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزيت طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق ثم الملح ثم الزيت ثم قومي بالتقليب.

ونقوم بوضع الماء بصورة تدريجية ثم نقوم بالعجن وخلطه جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا، ونستمر في العجن حتى نحصل عجينة متماسكة

نترك العجينة جانبا حتى ترتاح لمدة نصف ساعة .

نقوم برش بعض الدقيق على سطح ناعم ثم نقوم بفرد العجينة باستخدام يديكي أو باستخدام النشابة حتى نجد أن سمك العجينة قد اصبح رقيق.

ثم نقوم بتقطيع العجينة بشكل طولي .

ثم قومي بتحضير الحشوة ولتكن اللحمة المفرومة مثلا نقوم بتعصيج اللحمة المفرومة ثم نقوم بحشو السمبوسك باللحمة المفرومة ويمكن إضافة جبنه موتزريلا

ثم نقوم بلفها علي شكل مثلث أو دوائر وقفلها من الجوانب حسب الرغبة

ثم نقوم بإحضار طاسة ووضع بها زيت كثيف ونقوم بتسخينه جيدا ثم نقوم بقلي السمبوسك وقلبها بين حين واخر حتى تأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل السمبوسك بالجبنة: المقادير : عجينة سمبوسك سواء كانت الجاهزة أو المعدة في المنزل كما وضحناها سابقا .

كوب ونصف من اي نوع من الجبن سواء فيتا أو جبنة رومي.

كوب جبنة شيدر مشورة

نصف ملعقة من حبة البركة

بقدونس مقطع

ملعقة كبيرة دقيق

زيت القلي. طريقة التحضير : نقوم بوضع الجبنة الشيدر والفيتا وجبة البركة والبقدونس في طبق عميق ونقوم بخلطهم جيدا.

نأخذ شريحة من عجينة السمبوسك ونضع بها مقدار من الحشوة على طرف العجينة، ثم نقوم بلغها مثل المثل .. وهكذا حتى ننتهي من المقدار الذي لدينا

ونقوم بوضع الدقيق في طبق ونضع عليه الماء حتى نحصل على جينة سائلة ثم نضعها على طرف عجينة السمبوسك حتى تصبح مثل المادة اللاصقة ثم نقوم بلصق طرفي السمبوسك، وهكذا حتى تنتهى من كمية السمبوسك الذي لدينا.

نقوم بتسخين الزيت ونقوم بقلي السمبوسك وقلبه على الوجهين حتى نحصل على اللون الذهبي. الشيت ماسك الكوري لبشرة ناعمة مثل الكوريين الوسوم

طريقة عمل السمبوسك ، السمبوسك هو من المقبلات المشهورة في الوطن العربي والذي يفضله الجميع وهو من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار، ويكثر تحضيرها في شهر رمضان الكريم فلو يخلو أي سفرة منه وعجينة السمبوسة التي يتم تحضيرها في المنزل افضل من شرائها جاهزة ويمكن حشوها بأكثر من حشوة منها الجبنة واللحمة المفرومة والدجاج، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل وبمكونات بسيطة. طريقة عمل السمبوسك في المنزل : طريقة عمل السمبوسك في المنزل : المكونات : 2 كوب من الدقيق

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزيت طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق ثم الملح ثم الزيت ثم قومي بالتقليب.

ونقوم بوضع الماء بصورة تدريجية ثم نقوم بالعجن وخلطه جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا، ونستمر في العجن حتى نحصل عجينة متماسكة

نترك العجينة جانبا حتى ترتاح لمدة نصف ساعة .

نقوم برش بعض الدقيق على سطح ناعم ثم نقوم بفرد العجينة باستخدام يديكي أو باستخدام النشابة حتى نجد أن سمك العجينة قد اصبح رقيق.

ثم نقوم بتقطيع العجينة بشكل طولي .

ثم قومي بتحضير الحشوة ولتكن اللحمة المفرومة مثلا نقوم بتعصيج اللحمة المفرومة ثم نقوم بحشو السمبوسك باللحمة المفرومة ويمكن إضافة جبنه موتزريلا

ثم نقوم بلفها علي شكل مثلث أو دوائر وقفلها من الجوانب حسب الرغبة

ثم نقوم بإحضار طاسة ووضع بها زيت كثيف ونقوم بتسخينه جيدا ثم نقوم بقلي السمبوسك وقلبها بين حين واخر حتى تأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل السمبوسك بالجبنة: المقادير : عجينة سمبوسك سواء كانت الجاهزة أو المعدة في المنزل كما وضحناها سابقا .

كوب ونصف من اي نوع من الجبن سواء فيتا أو جبنة رومي.

كوب جبنة شيدر مشورة

نصف ملعقة من حبة البركة

بقدونس مقطع

ملعقة كبيرة دقيق

زيت القلي. طريقة التحضير : نقوم بوضع الجبنة الشيدر والفيتا وجبة البركة والبقدونس في طبق عميق ونقوم بخلطهم جيدا.

نأخذ شريحة من عجينة السمبوسك ونضع بها مقدار من الحشوة على طرف العجينة، ثم نقوم بلغها مثل المثل .. وهكذا حتى ننتهي من المقدار الذي لدينا

ونقوم بوضع الدقيق في طبق ونضع عليه الماء حتى نحصل على جينة سائلة ثم نضعها على طرف عجينة السمبوسك حتى تصبح مثل المادة اللاصقة ثم نقوم بلصق طرفي السمبوسك، وهكذا حتى تنتهى من كمية السمبوسك الذي لدينا.

نقوم بتسخين الزيت ونقوم بقلي السمبوسك وقلبه على الوجهين حتى نحصل على اللون الذهبي. الشيت ماسك الكوري لبشرة ناعمة مثل الكوريين

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