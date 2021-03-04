طريقة عمل عجينة البيتزا باحترافية في المنزل مثل المحلات الايطالية

طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل بمنتهى الاحترافية، كما نعلم ان المعجنات يعتبر تناولها من أكثر الأمور التي تضفي علينا البهجة و الإحساس بالامتنان والسعادة، وعلى الرغم من مكوناتها البسيطة التي يتم إعدادها من خلالها إلا أنه يصعب على الكثير تحضيرها في البيت لكونه لا تكون مثل تلك التي ناكلها من المطاعم، ولكن من خلال المكونات والطريقة التي نذكرها لك خلال هذا الموضوع ستتمكنين من اعدادها بمنتهي السهولة.

عجينة البيتزا

يمكن تحضير البيتزا من خلال مكونات بسيطة متواجدة في البيت هي:

ملعقة خميرة كبيرة.

كوب ونصف ماء دافىء وليس ساخن.

3 كوب دقيق ابيض.

ملعقة زيت زيتون.

رشة ملح.

ملعقة من السكر الناعم.

طريقة التحضير:

يتم وضع الخميرة في كوب الماء والتقليب الجيد لها وتترك جانبا.

في وعاء عميق يتم إضافة الدقيق مع الملح والسكر.

اضف الخميرة على الدقيق.

ابدأ بعملية العجن، اضف زيت الزيتون.

استكمل عملية العجن.

حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

في وعاء آخر قم بدهنه بقليل من الزيت.

وضع العجين به، قم بتغطيته بقطعة القماش، اتركه في مكان دافئ.

حتى يتضاعف حجمه وتختمر حوالي ساعة على الأكثر.

خذ العجين مرة أخرى ونعجنها ونتركها 5 دقائق.

على لوح الطاولة رش القليل من الدقيق.

ابدأ بتقسيم العجين لكرات متساوية.

وابدا ترقيقها بالنشابة او بيدك حتى تحصل على السمك المطلوب.

بذلك تكون العجينة جاهزة للاستخدام.

يتم تحضير عدد 4 ملاعق من اللبن الزبادي كبيرة.

2 بيضة.

كوب الا ربع زيت نباتي.

2 كوب ماء دافئ.

6 كوب دقيق ابيض.

6 ملاعق لبن بودرة.

رشة ملح.

3 ملاعق سكر ناعم.

2 ملعقة خميرة فورية.

طريقة عجينة البيتزا باللبن

طريقة التحضير:

تضيف الخميرة للماء الدافئ وتقلب جيدا.

تقوم في وعاء العجن بوضع المكونات الجافة معا.

ابدأ بإضافة الخميرة المكونات ونعجن جيدا.

اضف باق المكونات السائلة اعجنها معا حتى الحصول على مزيج متجانس.

اتبع باقي الخطوات في طريقة عجينة البيتزا.