اقوي ماسك غير مكلف في 5 دقائق تبييض الوجه بياض ملفت من اول مرة

تأمل كل عروسة بالظهور بأفضل اطلالة في يوم زفافها، و ذلك يجب أن تهتم بصحة بشرتها وما تحتاجه من ترطيب وتقشير وتفتيح وتضعها في روتينها اليومي، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية المجربة حيث تعمل الوصفات الطبيعية على معالجة مشكلات البشرة وتقوم بتغذيتها بالعناصر الطبيعية المفيدة التي لا تسبب لها أى أضرار مثل ما تفعل المنتجات الكيميائية. ماسك بياض البيض ماسك بياض البيض المكونات: 1 بياض بيضة

مناديل ورقية طريقة التحضير: نحضر إناء ونضع به بياض البيض ثم نقوم بخفقه بالمعلقة.

نضع الخليط على وجه نظيف بإستخدام فرشاة و فرده على الوجه.

نضع منديل خفيف على الوجه ثم نقوم بفرد طبقة ثانية من الماسك ونضع طبقة أخرى من المناديل ويتم تكرار طبقة أخرى من الخليط والمناديل على الوجه حتى يكون إجمالي الطبقات ثلاث طبقات.

نترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماما.

نقوم بإزالة المناديل برفق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بعد ذلك بالماء البارد من أجل غلق مسام الوجه.

نكرر هذا الماسك من مرة إلى مرتين في الأسبوع من أجل الحصول على التفتيح المناسب لبشرتك. ماسك النشا وزيت الترمس ماسك النشا وزيت الترمس المكونات: 1 معلقة صغيرة من النشا

1 معلقة كبيرة من ماء الورد

نصف ملعقة كبيرة من زيت الترمس

1 معلقة كبيرة من الدقيق طريقة التحضير: نحضر إناء ونضع به النشا والدقيق وزيت الترمس وماء الورد ونخلطهم معا حتى تمتزج المكونات معا، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا باستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتنا ثم نجففه.

نفرد الخليط على الوجه بشكل متساوي ونبعد عن منطقة حول العينين.

نترك الخليط من 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف تماما، ثم نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ، ونستخدم تونر بعد الماسك من أجل غلق مسام الوجه.

تكرر الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع. الشيت ماسك الكوري لبشرة ناعمة مثل الكوريين الوسوم

تأمل كل عروسة بالظهور بأفضل اطلالة في يوم زفافها، و ذلك يجب أن تهتم بصحة بشرتها وما تحتاجه من ترطيب وتقشير وتفتيح وتضعها في روتينها اليومي، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية المجربة حيث تعمل الوصفات الطبيعية على معالجة مشكلات البشرة وتقوم بتغذيتها بالعناصر الطبيعية المفيدة التي لا تسبب لها أى أضرار مثل ما تفعل المنتجات الكيميائية. ماسك بياض البيض ماسك بياض البيض المكونات: 1 بياض بيضة

مناديل ورقية طريقة التحضير: نحضر إناء ونضع به بياض البيض ثم نقوم بخفقه بالمعلقة.

نضع الخليط على وجه نظيف بإستخدام فرشاة و فرده على الوجه.

نضع منديل خفيف على الوجه ثم نقوم بفرد طبقة ثانية من الماسك ونضع طبقة أخرى من المناديل ويتم تكرار طبقة أخرى من الخليط والمناديل على الوجه حتى يكون إجمالي الطبقات ثلاث طبقات.

نترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماما.

نقوم بإزالة المناديل برفق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بعد ذلك بالماء البارد من أجل غلق مسام الوجه.

نكرر هذا الماسك من مرة إلى مرتين في الأسبوع من أجل الحصول على التفتيح المناسب لبشرتك. ماسك النشا وزيت الترمس ماسك النشا وزيت الترمس المكونات: 1 معلقة صغيرة من النشا

1 معلقة كبيرة من ماء الورد

نصف ملعقة كبيرة من زيت الترمس

1 معلقة كبيرة من الدقيق طريقة التحضير: نحضر إناء ونضع به النشا والدقيق وزيت الترمس وماء الورد ونخلطهم معا حتى تمتزج المكونات معا، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا باستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتنا ثم نجففه.

نفرد الخليط على الوجه بشكل متساوي ونبعد عن منطقة حول العينين.

نترك الخليط من 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف تماما، ثم نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ، ونستخدم تونر بعد الماسك من أجل غلق مسام الوجه.

تكرر الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع. الشيت ماسك الكوري لبشرة ناعمة مثل الكوريين

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