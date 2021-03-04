عجينة البورك التركي بدون بيض وبدون خميرة بطرق عديدة

يعتبر المطبخ التركي من المطابخ المتنوعة ذات النكهات المميزة والأطباق المشهورة عالمياً، حيث تأثره بالكثير من المطابخ الأخرى على مر الزمان، حيث تأثر كثيراً بالمطبخ الشامي والفارسي والعربي، وكذلك المطبخ الكردي والهندي، حيث أصبح يقدم وجبات مختلفة من كل تلك المطابخ ولكن بنكهته الخاصة وإضافاته التي تجعل الطبق أكثر تميزاً وشهرةً.

ويتميز المطبخ التركي دائماً بتقديم وجبات النعجنات مثل الفطائر والبورك، التي أنتشرت كثيراً وأشتهرت لطيي مذاقها، ولتميز طعمعا، وعادةً ما تقظم البورك ساخنة كوجبة إفطار أو عشاء أو يمكن تقديمها كوجبة خفيفة بين الوجبات، فأياً كان وقت تقديمها فهي لذيذة وفاتحة للشهية.

وموضوعنا اليوم حول طريقة صناعة البورك فالبورك من المعجنات التي يمكن حشوها بالعديد من الحشوات كاللحمة المفرومة أو السجق أو السبانخ أو الجبنة أو الجمبري، وسر نجاح البورك في سر نجاح عجينتها، ولذلك نقدم لحضراتكم طريقة تحضير البورك وحشوها بالعديد من الحشوات، تابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات عجينة البورك بدون بيض كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوبان من الماء الدافئ للعجن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. طريقة تحضير عجينة البورك بدون بيض ينخل الدقيق الأبيض في بولة ويترك جانباً حتى تجهيز الماء للعجن.

يوضع الماء الدافئ على النار ليغلي ثم يضاف له الملح والزيت.

عند بدء الماء في الغليان يضاف الدقيق تدريجياً مع التقليب السريع بملعقة خشبية حتى يختفي الدقيق تماماً.

نرفع العجينة من على النار وتترك جانباً حتى تبرد.

تخرج العجينة على سطح أملس مرشوش بالدقيق الأبيض ونبدأ العجن حتى الحصول على عجينة لينة متجانسة.

نترك العجينة ربع ساعة على الأقل حتى ترتاح قبل التقطيع والحشو.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة بحجم الليمونة.

تفرد كلقطعة على حدى على سطح رخامي أملس مرشوشبالدقيق أو مدهون بالزيت

تحشى بالحشوة المفضلة سواء كانت جبنة أو لحمة أو خضروات.

تلف البورك بالشكل المعتاد لها وترص في صاج مدهون بالزيت، وي.دهن وجهها بالزبدة.

تدخل البورك الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية ىمدة خمسة وعشرون دقيقة.

تخرج البورك من الفرن وتترك جانباً حتى تهدأ قليلاً. التعليم تستثني التقويم والتدريبات العملية والتدريبية من التعليم عن بعد مكونات عجينة البورك بدون بيضطريقة تحضير عجينة البورك بدون بيض الوسوم

يعتبر المطبخ التركي من المطابخ المتنوعة ذات النكهات المميزة والأطباق المشهورة عالمياً، حيث تأثره بالكثير من المطابخ الأخرى على مر الزمان، حيث تأثر كثيراً بالمطبخ الشامي والفارسي والعربي، وكذلك المطبخ الكردي والهندي، حيث أصبح يقدم وجبات مختلفة من كل تلك المطابخ ولكن بنكهته الخاصة وإضافاته التي تجعل الطبق أكثر تميزاً وشهرةً.

ويتميز المطبخ التركي دائماً بتقديم وجبات النعجنات مثل الفطائر والبورك، التي أنتشرت كثيراً وأشتهرت لطيي مذاقها، ولتميز طعمعا، وعادةً ما تقظم البورك ساخنة كوجبة إفطار أو عشاء أو يمكن تقديمها كوجبة خفيفة بين الوجبات، فأياً كان وقت تقديمها فهي لذيذة وفاتحة للشهية.

وموضوعنا اليوم حول طريقة صناعة البورك فالبورك من المعجنات التي يمكن حشوها بالعديد من الحشوات كاللحمة المفرومة أو السجق أو السبانخ أو الجبنة أو الجمبري، وسر نجاح البورك في سر نجاح عجينتها، ولذلك نقدم لحضراتكم طريقة تحضير البورك وحشوها بالعديد من الحشوات، تابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات عجينة البورك بدون بيض كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوبان من الماء الدافئ للعجن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. طريقة تحضير عجينة البورك بدون بيض ينخل الدقيق الأبيض في بولة ويترك جانباً حتى تجهيز الماء للعجن.

يوضع الماء الدافئ على النار ليغلي ثم يضاف له الملح والزيت.

عند بدء الماء في الغليان يضاف الدقيق تدريجياً مع التقليب السريع بملعقة خشبية حتى يختفي الدقيق تماماً.

نرفع العجينة من على النار وتترك جانباً حتى تبرد.

تخرج العجينة على سطح أملس مرشوش بالدقيق الأبيض ونبدأ العجن حتى الحصول على عجينة لينة متجانسة.

نترك العجينة ربع ساعة على الأقل حتى ترتاح قبل التقطيع والحشو.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة بحجم الليمونة.

تفرد كلقطعة على حدى على سطح رخامي أملس مرشوشبالدقيق أو مدهون بالزيت

تحشى بالحشوة المفضلة سواء كانت جبنة أو لحمة أو خضروات.

تلف البورك بالشكل المعتاد لها وترص في صاج مدهون بالزيت، وي.دهن وجهها بالزبدة.

تدخل البورك الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية ىمدة خمسة وعشرون دقيقة.

تخرج البورك من الفرن وتترك جانباً حتى تهدأ قليلاً. التعليم تستثني التقويم والتدريبات العملية والتدريبية من التعليم عن بعد مكونات عجينة البورك بدون بيضطريقة تحضير عجينة البورك بدون بيض

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