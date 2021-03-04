طريقة تحضير طبق البصارة المصرية الشهي في مطبخك

طبق البصارة المصرية من اكثر الماكولات والاطباق التي يشتهر بها المطبخ المصري وعلى الرغم من سهولة تحضيره وإعداده إلا أن كثير من السيدات لا يعلم مكونات هذا الطبق ولا كيفية تحضيره، ويعد طبق البصارة المصري من الاطباق الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمعادن، كما أن محتويات هذا الطبق غير مكلفة على الإطلاق، ولذلك يمكنك الاعتماد على تحضيرها في أزمة منتصف الشهر المادية. البصارة المصرية البصارة المصرية يتم تحضير طبق البصارة المصرية من خلال المكونات التالية: ربع كيلو من الفول يتم نقعه حوال 12 ساعة أي انقعه من الليل لكي تقوم باعداده غدا.

2 حبة بصل متوسطة الحجم مفروم.

ملعقة من مسحوق النعناع المجفف.

2 ملعقة من البقدونس الأخضر المفروم.

5 فصوص ثوم يتم هرسها جيدا.

2 ملعقة شبت مفروم.

ملعقة كزبرة خضراء مفرومة.

نصف ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود.

رشة ملح.

مقدار ماء.

ملعقة كمون. يستخدم للتزيين: 3 ملاعق زيت.

2 بصلة مفرومة.

عصير ليمون. طريقة تحضير طبق البصارة المصرية يصفى الفول المنقوع ويرفع على النار بحيث يغمره الماء.

اتركه حتى الغليان، اضف البصل وأيضا الثوم واترك الخليط معا على النار حوالي ساعة.

اضف الكزبرة والشبت والكزبرة والبقدونس والفلفل والملح.

اتركه على النار حوالي 10 دقائق.

يرفع من على النار ويتم اضافته في الخلاط الكهربائي ويخلط جيدا.

اعيدي الخليط وعاء وارفعيه على النار مرة أخرى حتى الغليان.

في مقلاة غير لاصقة ضعي الزيت وابدا بتحمير البصل والثوم.

ارفعي الخليط من على النار وضعيه في أطباق التقديم.

زينه بالبصل والثوم ويمكن إضافة عصير الليمون له حسب الرغبة، وبالهنا والشفا. يستخدم للتزيين:طريقة تحضير طبق البصارة المصرية من الجدير ذكره أنه يمكن استبدال الفول المدشوش بالفول الأخضر، وذلك بتحضير ربع كيلو من الفول الأخضر والمعروف بالفول الحراتي ويتم تجفيفه وطحنه فيما بعد، حيث تقوم بعدها باضافته مع البقدونس والكزبرة والشبت الأخضر ويفرم جيدا معا ليرفع المقدار على النار مع إضافة الماء، وتستكمل باقي الخطوات كما هي سابقا. طريقة عمل بطاطس هاش براون بأبسط المكونات في البيت الوسوم

طبق البصارة المصرية من اكثر الماكولات والاطباق التي يشتهر بها المطبخ المصري وعلى الرغم من سهولة تحضيره وإعداده إلا أن كثير من السيدات لا يعلم مكونات هذا الطبق ولا كيفية تحضيره، ويعد طبق البصارة المصري من الاطباق الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمعادن، كما أن محتويات هذا الطبق غير مكلفة على الإطلاق، ولذلك يمكنك الاعتماد على تحضيرها في أزمة منتصف الشهر المادية. البصارة المصرية البصارة المصرية يتم تحضير طبق البصارة المصرية من خلال المكونات التالية: ربع كيلو من الفول يتم نقعه حوال 12 ساعة أي انقعه من الليل لكي تقوم باعداده غدا.

2 حبة بصل متوسطة الحجم مفروم.

ملعقة من مسحوق النعناع المجفف.

2 ملعقة من البقدونس الأخضر المفروم.

5 فصوص ثوم يتم هرسها جيدا.

2 ملعقة شبت مفروم.

ملعقة كزبرة خضراء مفرومة.

نصف ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود.

رشة ملح.

مقدار ماء.

ملعقة كمون. يستخدم للتزيين: 3 ملاعق زيت.

2 بصلة مفرومة.

عصير ليمون. طريقة تحضير طبق البصارة المصرية يصفى الفول المنقوع ويرفع على النار بحيث يغمره الماء.

اتركه حتى الغليان، اضف البصل وأيضا الثوم واترك الخليط معا على النار حوالي ساعة.

اضف الكزبرة والشبت والكزبرة والبقدونس والفلفل والملح.

اتركه على النار حوالي 10 دقائق.

يرفع من على النار ويتم اضافته في الخلاط الكهربائي ويخلط جيدا.

اعيدي الخليط وعاء وارفعيه على النار مرة أخرى حتى الغليان.

في مقلاة غير لاصقة ضعي الزيت وابدا بتحمير البصل والثوم.

ارفعي الخليط من على النار وضعيه في أطباق التقديم.

زينه بالبصل والثوم ويمكن إضافة عصير الليمون له حسب الرغبة، وبالهنا والشفا. يستخدم للتزيين:طريقة تحضير طبق البصارة المصرية من الجدير ذكره أنه يمكن استبدال الفول المدشوش بالفول الأخضر، وذلك بتحضير ربع كيلو من الفول الأخضر والمعروف بالفول الحراتي ويتم تجفيفه وطحنه فيما بعد، حيث تقوم بعدها باضافته مع البقدونس والكزبرة والشبت الأخضر ويفرم جيدا معا ليرفع المقدار على النار مع إضافة الماء، وتستكمل باقي الخطوات كما هي سابقا. طريقة عمل بطاطس هاش براون بأبسط المكونات في البيت

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