أسهل طريقة لعمل البسبوسة بمقادير موجودة في كل منزل

تتجه معظم السيدات لتحضير البسبوسة باستخدام أكياس البسبوسة سريعة التحضير، وذلك نتيجة لخروج معظم السيدات للعمل في هذا العصر وأيضا لضغوط الوقت التي تواجه كثير من الأمهات وربات البيوت ولكن يتفاجىء المعظم بعد القيام بإعدادها أنها لم تخرج بالصورة المتوقعة ولا تشبه التي نقوم بإعدادها دائما أو شرائها من محال الحلويات. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المكونات كيس واحد بسبوسة سريعة التحضير.

1/2 كأس سمنة نصف سائلة.

1/2 كأس من الحليب.

1 زبادي كامل الدسم ويفضل زبادي بلدي.

ربع ملعقة بيكنج بودر. مكونات القطر 2كأس سكر.

2كأس ماء.

ملعقة كبيرة من عصير لمون.

رشة فانيليا. مكونات القطر أقرأ أيضا: البسبوسة بالمكسرات طريقة تحضير البسبوسة نقوم بإحضار إناء عميق كبير ونضع به البسبوسة والسمن ونقوم بالتقليب باليد ولا يتم استخدام أي ملعقة أو مضرب في التقليب.

نقوم بوضع الحليب والزبادي على الخليط السابق ونستمر في التقليب كالمرة السابقة باستخدام اليد.

نستمر في تلك العملية حتى نحصل على خليط ذو قوام غليظ.

نقوم بإحضار قالب الفرن، ثم نقوم بدهن القلب بالسمنة وننثر القليل الدقيق الأبيض حتى يغطي كل السمن.

نقوم بصب الخليط في القالب وتوزيعه بشكل متساوي.

نقوم بإشعال الفرن وضبط درجة الحرارة على 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإدخال القالب في الفرن.

نترك القالب نصف ساعة ثم نقوم بالتأكد من نضوج الخليط وتحول لون السطح للاحمرار.

أثناء نضوج البسبوسة بالفرن يمكن تحضير القطر

نقوم بوضع الماء والسكر في قدر على النار، نتركهم حتى الغليان ثم نضع عصير الليمون والفانيليا ثم نتركهم لعشر دقائق ونرفع القدر من على النار ونتركه يبرد حتى يتحول قوامه إلى قوام يشبع العسل.

بعد نضوج البسبوسة نخرجها من الفرن ونقوم بصب القطر البارد عليها ونتركها تبرد. طريقة تحضير البسبوسة وبهذا سيدتي نكون قد قدمنا لكِ أفضل طريقة لتحضير بسبوسة جاهزة شهية ولذيذة. كيفية تحميل سكنات ماين كرافت 2021 Minecraft skins أجمل أشكال بنات وأولاد الوسوم

تتجه معظم السيدات لتحضير البسبوسة باستخدام أكياس البسبوسة سريعة التحضير، وذلك نتيجة لخروج معظم السيدات للعمل في هذا العصر وأيضا لضغوط الوقت التي تواجه كثير من الأمهات وربات البيوت ولكن يتفاجىء المعظم بعد القيام بإعدادها أنها لم تخرج بالصورة المتوقعة ولا تشبه التي نقوم بإعدادها دائما أو شرائها من محال الحلويات. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المكونات كيس واحد بسبوسة سريعة التحضير.

1/2 كأس سمنة نصف سائلة.

1/2 كأس من الحليب.

1 زبادي كامل الدسم ويفضل زبادي بلدي.

ربع ملعقة بيكنج بودر. مكونات القطر 2كأس سكر.

2كأس ماء.

ملعقة كبيرة من عصير لمون.

رشة فانيليا. مكونات القطر أقرأ أيضا: البسبوسة بالمكسرات طريقة تحضير البسبوسة نقوم بإحضار إناء عميق كبير ونضع به البسبوسة والسمن ونقوم بالتقليب باليد ولا يتم استخدام أي ملعقة أو مضرب في التقليب.

نقوم بوضع الحليب والزبادي على الخليط السابق ونستمر في التقليب كالمرة السابقة باستخدام اليد.

نستمر في تلك العملية حتى نحصل على خليط ذو قوام غليظ.

نقوم بإحضار قالب الفرن، ثم نقوم بدهن القلب بالسمنة وننثر القليل الدقيق الأبيض حتى يغطي كل السمن.

نقوم بصب الخليط في القالب وتوزيعه بشكل متساوي.

نقوم بإشعال الفرن وضبط درجة الحرارة على 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإدخال القالب في الفرن.

نترك القالب نصف ساعة ثم نقوم بالتأكد من نضوج الخليط وتحول لون السطح للاحمرار.

أثناء نضوج البسبوسة بالفرن يمكن تحضير القطر

نقوم بوضع الماء والسكر في قدر على النار، نتركهم حتى الغليان ثم نضع عصير الليمون والفانيليا ثم نتركهم لعشر دقائق ونرفع القدر من على النار ونتركه يبرد حتى يتحول قوامه إلى قوام يشبع العسل.

بعد نضوج البسبوسة نخرجها من الفرن ونقوم بصب القطر البارد عليها ونتركها تبرد. طريقة تحضير البسبوسة وبهذا سيدتي نكون قد قدمنا لكِ أفضل طريقة لتحضير بسبوسة جاهزة شهية ولذيذة. كيفية تحميل سكنات ماين كرافت 2021 Minecraft skins أجمل أشكال بنات وأولاد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل البسبوسة بمقادير موجودة في كل منزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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