اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه سريع المفعول نتيجتة مضمونة 100%

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، الجسم المثالي الذي تحلم به كل الفتاه، هو الذي تكون بشرته موحدة اللون ولا تحتوي على أي شوائب أو بقع أو تصبغات، لذلك تبحث كل أنثى عن كريمات او مواد تجميلية للحصول على هذه البشرة، ولكن ما لا تعرفه الكثير من النساء أن تفتيح البشرة سواء بشرة الوجه أو الجسم يمكن أن يتم بمواد بسيطة جداً ومتوفرة في كل منزل، والأهم من ذلك أن جميع هذه المواد طبيعية مئة بالمئة ولن تسبب للبشرة أي مشاكل أو أضرار، فكما نعلم جميعاً أن جميع المنتجات التجميلية لا تخلو من مواد كيميائية ولو بكميات بسيطة.

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه سريع المفعول

ماء الزبادي، يتم خلط كميات متساوية من ماء الزبادي وعصير الليمون ومزجها سوياً للحصول على خليط متجانس، يتم تطبيق هذا الخليط على الوجه والجسم ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر والقليل من الشاور جل وبعدها نجفف البشرة ونرطبها، ومع تطبيق هذه الوصفة مرة كل يوم لمدة أسبوع، نلاحظ تغيير كبير في لون البشرة.

أفضل كريم تبييض الوجه في اسبوع

نعتمد في تحضير هذه الوصفة على مكونان فقط هما النشا وعصير الليمون، حيث يتم خلط كوب متوسط من عصير الليمون مع أربع ملاعق كبيرة من النشا حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، وبعد ذلك نطبق الخليط على الوجه والجسم ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نغسل البشرة ونجففها ونرطبها جيداً، ومع المواظبة على هذه الوصفة مرة كل يوم لمدة أسبوع واحد، نلاحظ تغيير كبير في لون البشرة ونقائها.

كريم ملح البحر وزيت الزيتون، يتم في هذه الوصفة خلط كوب كبير من ملح البحر مع نصف كوب من زيت الزيتون، وبعد ذلك نضيف ربع كوب من عصير الليمون ونعيد الخلط، وبعدها نوزع الخليط على البشرة والجسم، وبعد مرور نصف ساعة نفرك البشرة بحركات دائرية لمدة لاتقل عن دقيقتين، وبعدها نغسل البشرة بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها فوراً، ومع المواظبة على هذه الوصفة مرة في اليوم لمدة أسبوع نحصل على نتيجة مرضية.

كريم الأرز الكوري لتبيض الجسم في يوم واحد

من المعروف أن الأرز يحتوي علي الكثير من الفيتامينات هاء وفيتامين ج، ويعتبر مفعول الأرز سريع في تفتيح البشرة، فقومي بطحن نصف كوب من الازر، وربع كوب من الماء ونفس المقدار من الحليب، وقومي بمزج الخليط جيدا حتي تحصلي علي قوام سميك، ثم قومي بوضع هذا الخليط علي البشرة وأتركية لمدة ثلث ساعة، ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر، كرري هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا ولاحظي الفرق.