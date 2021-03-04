طريقة عمل الهريسة بوصفات متعددة وحشوات مبتكرة تناسب جميع الأذواق

نقدم لكم طريقة عمل الهريسة بحشوات مبتكرة فتعتبر الهريسة من ضمن أنواع الحلوى الشرقية التي لاقت إعجاب كبير من نسبة عالية من الأفراد حول العالم، فهي حلوى مصرية الصنع يتم تقديمها في جميع محلات الحلويات الشرقية، ولها قاعدة عريضة من المحبين لها، وهناك من يطلق عليها البسبوسة، ولكنه تحضر بتكنيك مختلف عن البسبوسة المعروفة لدينا، ونقدم لكم اليوم طرق متعددة لتحضير الهريسة في المنزل.

3 كوب من السميد الخشن.

كوب من السكر الأبيض.

1/2 كوب من زيت عباد الشمس.

كوب من الحليب.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من اللوز المحمص أو مكسرات أخرى بحسب الرغبة.

3 ملعقة كبيرة طحينة.

نقوم بمزج السكر والسميد في وعاء جيداً. وفي كوب نقوم بتقليب اللبن مع البيكنج بودر بصورة جيدة حتى يتمازج المكونين معاً. ثم نثوم بإضافة الخليط إلى السميد والسكر والتقليب جيداً. نقوم بإضافة الزيت والمزج إلى أن تتجانس المكونات ويصبح أمامنا عجينة مفتتة. في صينة الخبز نقوم بدهنها بالطحينة، وتوزيع المزيج عليها، والضغط عليه جيداً إلى أن تتساوى الصينية ومكوناتها. نقوم بتوزيع المكسرات على الوجه بالشكل المرغوبة. تغطى الصينية وتترك جانباً حتى ترتاح وتختمر لساعات قليلة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وخبز الهريسة لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حسب حرارة الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة تماماً. نقوم بإضافة الشربات عليها وتقدم باردة.

3 كوب من السكر الأبيض.

5 كوب من الماء النقي.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين من ماء الورد.

رشة من الفانيلا.

عود من القرفة الخشب.

نقوم بمزج كل من السكر والماء في وعاء على النار والتقليب جيداً مع إضافة القرفة. بمجرد غليان المزيج نقوم بتهدئة النار وإضافة الليمون وماء الورد والتقليب جيداً. يترك خمس دقائق على النار ثم يرفع جانباً لحين الاستخدام.

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نقوم بمزج 200 جرام من القشطة المعلبة، مع كوب كبير من الحليب المكثف المحلى باستخدام المضرب الكهربائي، والاستمرار في الخفق حتى نحصل على القوام المتجانس، ثم نقوم بإضافة رشة من الفانيلا إلى الخليط ويصبح جاهز للاستخدام.