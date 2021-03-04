الكنافة المصرية في كؤوس عصرية حديثة بشكل مبتكر ولذيذ في بيتك

الكنافة المصرية في كؤوس عصرية نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث تنوعت طرق تقديم الكنافة مؤخراً ومن أحدثها كؤوس الكنافة والتي أصبحت منتشرة بمحال الحلويات، والكنافة من أشهر الحلويات التي تمتلئ بها البيوت المصرية والشامية في شهر رمضان الكريم، وهي تعتبر من أشهى الحلويات التي يمكن تقديمها للضيوف ولأفراد العائلة، وأيضا يمكن التنوع في مكونات حشوها على حسب الرغبة. الكنافة المصرية في كؤوس عصرية الكنافة المصرية في كؤوس عصرية اخترنا لكم اليوم وصفة تحضير كؤوس الكنافة المحشوة بالكريمة والفستق. مقادير الكنافة 500 جرام كنافة مفتتة.

ملعقة ونصف سمن.

ثلث كوب سكر مطحون.

كأس فستق مطحون.

ويمكن استخدام لون صناعي أخضر للتزيين. مكونات الكريمة برطمان قشدة 200 جرام.

ثلاث كؤوس لبن.

ثلاث ملاعق نشا.

خمس ملاعق سكر أبيض.

نصف ملعقة فانيليا. تحضير كريمة الكنافة نقوم بتذويب السمن على النار ثم نقوم بوضع الكنافة عليها مع التقليب وينصح بأن تكون على نار هادئة، نستمر بالتقليب حتى نلاحظ تحول المكونات اللي اللون الذهبي. نقوم بفرم المزيج السابق مع إضافة الفستق والسكر البودرة ولون الطعام في المفرمة حتى تمتزج المكونات جيداً. تجهيز كريمة الكنافة نقوم بتقليب النشا والسكر الأبيض في اللبن، نستمر بالتقليب حتى نتأكد من تذويب السكر والنشا في اللبن.

نضع الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ثقيل، ثم نضع القشدة على المزيج مع التقليب المستمر، عند الوصول إلى القوام الكريمي يتم رفعها من على النار.

نقوم بإحضار الكؤوس ونتأكد من جفافها بشكل كامل، ثم نرص طبقة من الكنافة يليها طبقة من خليط الكريمة، يتم تقسيم المكونات بالتساوي على الكؤوس المستخدمة.

يمكن تركها حتى تلتصق الطبقات ببعض أو يمكن وضعها في الثلاجة قليلا ثم يتم تقديمها.

من الممكن تزيينها ببعض الفواكه، وفي بعض الأحيان يتم تزيينها بالجلي أو حشوها به. مقادير الكنافةمكونات الكريمةتحضير كريمة الكنافةتجهيز كريمة الكنافة وأخيرا سيدتي نتمنى أن نكون قد قدمنا شرح وافي لجميع الخطوات اللازمة لعمل كنافة لذيذة في المطبخ. كيفية تحميل سكنات ماين كرافت 2021 Minecraft skins أجمل أشكال بنات وأولاد الوسوم

الكنافة المصرية في كؤوس عصرية نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث تنوعت طرق تقديم الكنافة مؤخراً ومن أحدثها كؤوس الكنافة والتي أصبحت منتشرة بمحال الحلويات، والكنافة من أشهر الحلويات التي تمتلئ بها البيوت المصرية والشامية في شهر رمضان الكريم، وهي تعتبر من أشهى الحلويات التي يمكن تقديمها للضيوف ولأفراد العائلة، وأيضا يمكن التنوع في مكونات حشوها على حسب الرغبة. الكنافة المصرية في كؤوس عصرية الكنافة المصرية في كؤوس عصرية اخترنا لكم اليوم وصفة تحضير كؤوس الكنافة المحشوة بالكريمة والفستق. مقادير الكنافة 500 جرام كنافة مفتتة.

ملعقة ونصف سمن.

ثلث كوب سكر مطحون.

كأس فستق مطحون.

ويمكن استخدام لون صناعي أخضر للتزيين. مكونات الكريمة برطمان قشدة 200 جرام.

ثلاث كؤوس لبن.

ثلاث ملاعق نشا.

خمس ملاعق سكر أبيض.

نصف ملعقة فانيليا. تحضير كريمة الكنافة نقوم بتذويب السمن على النار ثم نقوم بوضع الكنافة عليها مع التقليب وينصح بأن تكون على نار هادئة، نستمر بالتقليب حتى نلاحظ تحول المكونات اللي اللون الذهبي. نقوم بفرم المزيج السابق مع إضافة الفستق والسكر البودرة ولون الطعام في المفرمة حتى تمتزج المكونات جيداً. تجهيز كريمة الكنافة نقوم بتقليب النشا والسكر الأبيض في اللبن، نستمر بالتقليب حتى نتأكد من تذويب السكر والنشا في اللبن.

نضع الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ثقيل، ثم نضع القشدة على المزيج مع التقليب المستمر، عند الوصول إلى القوام الكريمي يتم رفعها من على النار.

نقوم بإحضار الكؤوس ونتأكد من جفافها بشكل كامل، ثم نرص طبقة من الكنافة يليها طبقة من خليط الكريمة، يتم تقسيم المكونات بالتساوي على الكؤوس المستخدمة.

يمكن تركها حتى تلتصق الطبقات ببعض أو يمكن وضعها في الثلاجة قليلا ثم يتم تقديمها.

من الممكن تزيينها ببعض الفواكه، وفي بعض الأحيان يتم تزيينها بالجلي أو حشوها به. مقادير الكنافةمكونات الكريمةتحضير كريمة الكنافةتجهيز كريمة الكنافة وأخيرا سيدتي نتمنى أن نكون قد قدمنا شرح وافي لجميع الخطوات اللازمة لعمل كنافة لذيذة في المطبخ. كيفية تحميل سكنات ماين كرافت 2021 Minecraft skins أجمل أشكال بنات وأولاد

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