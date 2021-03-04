طريقه بسبوسه الكاروهات الاصلية المرملة بطريقة الحلواني

طريقه بسبوسه الكاروهات تعتبر بسبوسة الكاروهات من أشهى أنواع الحلويات التي يقبل عليها العديد من الأشخاص بكافة أنحاء الوطن العربي، لما تحمله من مذاق شهي، بسبب مكونتها المتميزة التي تتمثل في القشطة المعلبة أو القيمر للقيام بعمل خطوط التقاطع التي تتم على الوجه لتمنحك الشكل الكاروهات، وتمنحك طعم مميز وشكل رائع لنطبق فكرة أن العين تأكل قبل الفم، ونحن نعلم أيضاً أن السميد من أهم المكونات الرئيسية ولا يوجد بها الكثير من الدهون، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات بسبوسة الكاروهات في المنزل بطعم رائع وقوام لا يقاوم تعرفي عليها الآن. طريقه بسبوسه الكاروهات طريقه بسبوسه الكاروهات تعرفي معنا على طريقة عمل البسبوسة في المنزل بمكونات بسيطة وطعم مميز: المكونات كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

ملعقة باكينج بودر.

حبتان من البيض.

عبوة قشطة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

مكونات التزين:

علية قيمر.

شربات حلويات.

مكسرات وجوز هند. طريقة التحضير في إناء عميق نقوم بمزج السميد مع جوز الهند وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة السكر والزيت وتقلب المكونات من جديد.

بعد ذلك يضاف القشطة والباكينج بودر لخليط السميد وتقلب المكونات معاً.

نقون بخفق البيض مع الفانيليا ويضاف لخليط السميد وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تخصلين القوام المرغوب به.

من ثم نقوم بتحضير الصينية من خلال وضع طبقة رقيقة من الطحينة السائلة ونضع فوقها خليط البسبوسة بالتساوي مع الضغط عليها برفق.

ونقوم بتشكيل خطوط من القيمر أو القشطة لتقسيم الخطوط في البسبوسة .

. توضع الصينية في الفرن وتترك حتى تنضج على درجة حرارة 180.

وبعد ذلك تخرج من الفرن وتسقى بالشربات وتترك حتى أن تبرد.

ومن ثم يتم تزين بالمكسرات وتقدم وبألف هنا وشفا. التعليم تستثني التقويم والتدريبات العملية والتدريبية من التعليم عن بعد الوسوم

طريقه بسبوسه الكاروهات تعتبر بسبوسة الكاروهات من أشهى أنواع الحلويات التي يقبل عليها العديد من الأشخاص بكافة أنحاء الوطن العربي، لما تحمله من مذاق شهي، بسبب مكونتها المتميزة التي تتمثل في القشطة المعلبة أو القيمر للقيام بعمل خطوط التقاطع التي تتم على الوجه لتمنحك الشكل الكاروهات، وتمنحك طعم مميز وشكل رائع لنطبق فكرة أن العين تأكل قبل الفم، ونحن نعلم أيضاً أن السميد من أهم المكونات الرئيسية ولا يوجد بها الكثير من الدهون، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات بسبوسة الكاروهات في المنزل بطعم رائع وقوام لا يقاوم تعرفي عليها الآن. طريقه بسبوسه الكاروهات طريقه بسبوسه الكاروهات تعرفي معنا على طريقة عمل البسبوسة في المنزل بمكونات بسيطة وطعم مميز: المكونات كوب ونصف من السميد.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

ملعقة باكينج بودر.

حبتان من البيض.

عبوة قشطة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

مكونات التزين:

علية قيمر.

شربات حلويات.

مكسرات وجوز هند. طريقة التحضير في إناء عميق نقوم بمزج السميد مع جوز الهند وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة السكر والزيت وتقلب المكونات من جديد.

بعد ذلك يضاف القشطة والباكينج بودر لخليط السميد وتقلب المكونات معاً.

نقون بخفق البيض مع الفانيليا ويضاف لخليط السميد وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تخصلين القوام المرغوب به.

من ثم نقوم بتحضير الصينية من خلال وضع طبقة رقيقة من الطحينة السائلة ونضع فوقها خليط البسبوسة بالتساوي مع الضغط عليها برفق.

ونقوم بتشكيل خطوط من القيمر أو القشطة لتقسيم الخطوط في البسبوسة .

. توضع الصينية في الفرن وتترك حتى تنضج على درجة حرارة 180.

وبعد ذلك تخرج من الفرن وتسقى بالشربات وتترك حتى أن تبرد.

ومن ثم يتم تزين بالمكسرات وتقدم وبألف هنا وشفا. التعليم تستثني التقويم والتدريبات العملية والتدريبية من التعليم عن بعد

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