بيتزا الطاسة سريعة بطريقة جديدة في 10 دقايق أعملي 3 بيتزا كبيرة موفرة

بيتزا المقلاة أو الطاسة تعد بخطوات مبتكرة مثل المطاعم بالضبط بمكونات بسيطة، لإنها بيتزا سريعة ومفضلة لدى الكثيرين الكبار والصغار، لذلك لابد من تجربتها في البيت حتى يمكن تناولها في أي وقت يشاء به أسرتك في تناول البيتزا من دون تعب وجهد وتشغيل الفرن والخبز داخله بخطوات بسيطة لا تحتاج إلى مجهود.

والشيق في وصفة بيتزا الطاسة بأنه يمكن عمل عجينة البيتزا وتسوية قاعدتها نصف تسوية على مقلاة سميكة وتكون قاعدة بيتزا جاهزة لتحضر في أي وقت عندما تحبي وتقدم بإضافة الحشوات وخبزها مباشرة بالفرن، تحت الشواية فهي مناسبة للحفلات والأعياد.

كما يمكن صنع بيتزا الطاسة بأكثر من طعم وذلك باختلاف الحشوات التي توضع على سطحها فيمكن حشوها بالجبن فقط أو بالحوم مع الجبن أو بالدجاج فكله على حسب رغبتك.

نحتاج إلى ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض. كوب وربع الكوب من الماء الدافئ. ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الزعتر الناعم. رشة من الملح.

بوعاء عميق يتم وضع الدقيق مع الزعتر والملح والسكر والخميرة وتخلط كل مكونات مع بعضها وتقلب جيدا.

ثم يضاف عليها زيت الزيتون ويضاف عليها الماء الدافئ تدريجيا مع الأستمرار بالعجن.

كمية الماء التي تستخدم في عجن البيتزا جوالي كوب وربع إلى نصف كوب من الماء وفق نوع الدقيق.

وتخلط عجينة البيتزا جيدا لمدة خمس دقائق على الأقل حتى تكون عجينة ملساء غير لاصقة باليد.

تترك العجين تختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة إلى ساعة بمكان مظلم.

تقسم العجين إلى ثلاث كرات وتفرد بالنشابة على طاولة جافة مرشوشة بالدقيق حتى تكون رقيقة القوام.

توضع العجينة على طاسة غير قابلة للالتصاق على البوتاجاز وتترك العجينة حتى تكون فقاقيع وتغطى العجينة.

ويكرر خبز باقي عجين البيتزات الثلاثة توضع قاعدة البيتزا في ورق زبدة وتدخل بالثلاجة لحين استخدامها.

عند استخدامها يستخرج قاعدة بيتزا ويفرد عليها الحشوات وتدخل تحت شواية الفرن حتى تنضج المكونات وتذوب الجبن.

سنقدم لكم أكثر من فكرة لعمل وتجهيز حشوات بيتزا الطاسة سهلة وبسيطة. الحشو الأول صوص بيتزا وعليها حلقات فلفل رومي وقطع دجاج ومكعبات من الجبن الشيدر وعليها جبن موتزاريلا. صوص بيتزا على الوجه وعليها جبن فيلاديلفيا مع جبن موتزاريلا وحبة البركة. صوص البيتزا مع الجبن الموتزاريلا ومكعبات جبن شيدر والفلفل الأخضر.

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