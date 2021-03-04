طريقة استعمال ماء الأرز لتطويل شعرك وأهم الفوائد الموجودة فيه

وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر، تشتري النساء الكثير من المستحضرات باهظة الثمن من أجل العمل على تطويل الشعر، كيف لا وهو من علامات الجمال ولكن ما يجهله الكثير من النساء وهو متوفر بكثره هو ماء الأرز، والذي يعد من العلاجات الطبيعية للبشره والشعر، واشتهر استخدامه في مناطق مثل: الصين واليابان لفوائده، وهذه الفوائد ترجع إلى أنه غني بالمعادن والفيتامينات، التي تعمل على تجديد الخلايا وتغذيتها، لذلك عبر مقالنا هذا سنقدم إليكم وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر وأهم الفوائد الكامنة فيه.

فوائد استخدام ماء الأرز

ماء الأرز به ماده تسمى “إينوزيتول” التي تعمل على تطويل الشعر ومن فوائده:

تطويل الشعر: يستخدم ماء الأرز لزيادة نمو الشعر، احرصي على استخدامه مرتين أو ثلاث أسبوعيًّا ولاحظي الفرق في طول شعرك ولمعانه.

التخلص من قشرة الرأس: يساعد ماء الأرز في القضاء على قشرة الرأس، وأيضًا علاج مشكلات فروة الرأس.

يمنح الشعر القوة واللمعان المفقود ويعيد نضارته من جديد.

وصفات ماء الأرز لتطويل الشعر

ماء الأرز المنقوع

نقوم بنقع نصف كوب من الأرز في إناء به مقدار كوبين من الماء لمدة 15 دقيقة.

نقوم بتصفية الخليط ، ونضعه في زجاجة واحفظيه بالثلاجة لاستخدامه في روتين العناية بشعرك.

ماء الأرز المختمر

قومي بإضافة نصف كوب من الأرز في مقدار 2 كوب من الماء الفاتر، ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم كامل.

ثم قومي باستخدام ماء الأرز المختمر في غسل شعركِ لزيادة نموه ومنحه حيوية.

أولا عليكي غسل الشعر جيداً للتأكد أن خالي من أي دهون أو قشور.

ثم قومي بشطف شعرك باستخدام ماء الأرز المُصفى.

دلكي فروة رأسك باستخدام أصابعك لمده لا تقل عن 5 دقائق.

اتركي ماء الأرز على شعرك لمدة لا تقل عن خمس دقائق ولا تتجاوز 10 دقائق حتى لا يأتي بنتائج عكسية.

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طريقة استعمال ماء الأرز لتطويل شعرك