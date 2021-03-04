طريقة عمل الدجاج المشوي اللذيذ بالفرن بخلطة لذيذة وشهية ومميزة

يعد الدجاج المشوي ، من الأطعمة اللذيذة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وهي من الأكلات المشهور تحضيرها في المطاعم وكثير من الناس يتناولونها في الخارج، ولكن من السهل تحضيرها في المنزل وبخطوات بسيطة، وتختلف طريقة الطهي فيمكن تسويتها داخل الفرن، ويمكن تسويتها على الشوية، وبمكونات بسيطة يتم تتبيل الفراخ وتجهيزه بالمنزل، وأيضاً توجد أنواع كثيرة لطريقة تتبيل الفراخ وتعد طريقة تجهيز الفراخ من أبسط الطرق ولكن تحمل مذاق لذيذ وطعم شهي جداًِ يختلف عن طريقة تقديم الفراخ بالطريقة العادية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة تحضير الفراخ المشوي بطريقة سهلة جداً، وأحلى بكثير من التي تأكل في المطاعم.

مكونات عمل الدجاج المشوي بالفرن بالمنزل

من خلال مكونات بسيطة يمكن عمل الدجاج المشوي وهي كما يلي:ـ

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

قرن من الفلفل الأخضر.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كزبرة خضراء (حزمة).

بقدونس أخضر (حزمة).

دجاجة كاملة.

طريقة التحضير

لتحضير الدجاج المشوي بطريقة سهلة وطعم جميل جداً يمكن اتباع الخطوات الأتية:ـ

نقوم بغسل الدجاج كاملة بالملح والخل، ويمكن تقطيع الدجاج إلى أجزاء صغيرة حسب الرغبة. نضع البصل داخل الكبة مع الثوم والكزبرة الخضراء والبقدونس والفلفل الأخضر. نبدأ بخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط ناعم جداً، يمكن إضافة ثلاث ملاعق من الخل مع الخليط ليسهل الخلط. يتم وضع المكونات في طبق عميق، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والشطة والكزبرة الجافة. نبدأ بتتبيل الدجاجة بوضع الخليط تحت الجلد ومن خارجه، وتوضع باقية الخليط داخل الدجاجة ليتم دهنها من الداخل توضع في صينية داخل الثلاجة، وتترك لمدة من ساعة إلى ساعتين حتي تأخذ طعم التتبيلة. تثبت الدجاجة على سيخ الفرن ويتم تشغيل الشواية على درجة حرارة 200 وتترك لمدة 45 دقيقة، أو حتي يتم النضج وتكتسب لون التحمير الجميل. تقدم في طبق التقديم مع الأرز والسلطة بالهنا والشفا.

ملاحظات

هنالك بعض الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار عند عمل الدجاج المشوي وهي كما يلي:ـ

يفضل تتبيل الدجاج وتركه في الثلاجة ليلة كاملة، للاستماع بطعم التتبيلة الجميل.

يمكن تسوية الدجاج على الشواية (الجريل) بدلاً من الفرن.

يمكن قطع الدجاج من ناحية الظهر بدلاً من شويه كاملاً، أو يمكن تقطيعه إلى أجزاء حسب الرغبة.

وبذلك يكون قد قدمنا لكم طريقة من طرق شوي الدجاج المختلفة بمكونات سهلة وبسيطة نتمنا أن تنال إعجابكم.