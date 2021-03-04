الدكتورة سيما شيث ل"دوت الخليج": امراض المسالك البولية شائعة عند النساء لكن بالامكان علاجها

عديدة دوت الخليج المشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة في مراحل مختلفة من عمرها، بعضها قد ينتهي مع الوقت او العلاج المناسب، وبعضها الآخر يبقى لفترة طويلة ويتسبب بالكثير من الازعاج والحرج للسيدة فضلاً عن الالام المصاحبة لها.

وتعد امراض المسالك البولية من اكثر الامراض شيوعاً عند النساء، منذ عمر مبكر وحتى بلوغ مرحلة انقطاع الطمث، مروراً بمراحل الحمل التي تعد من اكثر الفترات التي يمكن أن تعاني منها المرأة من التهابات المسالك البولية.

وبحسب الدكتورة سيما شيث، طبيبة المسالك البولية النسائية في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي، فإن امراض المسالك البولية بين النساء واسعة جداً ويمكن أن تتراوح بين أشياء مثل الالتهابات المتكررة ، وحصى الكلى ، وتسرب البول ، وتدلي الأعضاء في المهبل، والسرطانات ، وغيرها الكثير.

مضيفة ان معظم هذه الامراض والاعراض المصاحبة لها تصبح أكثر شيوعًا مع التقدم بالسن، وهذا ينطبق بشكل خاص على التهابات المسالك البولية وسلس البول والتدلي.

ما دوت الخليج اسباب امراض المسالك البولية

تقول د. شيث ان هناك اسباباً عدة يمكن ان تؤدي لامراض المسالك البولية الشائعة مثل سلس البول والتدلي.

وبعض العوامل الرئيسية وراء هذه المشاكل دوت الخليج:

الشيخوخة والتقدم بالسن.

زيادة الوزن والسمنة.

الحمل.

الولادة المهبلية.

تاريخ عائلي للاصابة بامراض المسالك البولية.

الرفع المتكرر للأشياء الثقيلة.

اسباب عصبية مثل التوتر.

وتضيف انه مع ذلك، فإن امراض المسالك البولية عند معظم المرضى قد تنجم عن اكثر من سبب واحد، وهو ما يؤدي الى التسرب او التدلي.

سلس البول عند النساء

يؤثر سلس البول على 1 من كل 5 نساء تقريباً، بين سن 18 إلى 44 سنة، ويؤثر على حوالي 50% من النساء اللائي تجاوزن 65 سنة. ومن العوامل الشائعة التي قد تسبب سلس البول عند النساء، نمط الحياة، والسمنة، والإمساك، والحمل، والولادة، والتقدم في السن.

وتقول الدكتورة شيث ان سلس البول هو الأكثر شيوعاً لدى النساء منه لدى الرجال، لكن الفرق هو أن النساء يعانين من هذا المرض في صمت. وواحد من الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو اعتبار هذا المرض أمراً طبيعياً لا مفر منه، أي اعتقاد النساء أنه من الطبيعي أن يحدث لهن سلس بول مع التقدمه بالسن، أو بسبب ولادة الأطفال. لكن شيوع أمر من الأمور، لا يعني تلقائياً أن هذا الأمر قد صار عادياً.

كما ان قلة عدد الطبيبات المختصصات في المسالك البولية النسائية في دولة الامارات، يسبب مشكلة عند النساء، ويجعلهن يشعرن بحرج كبير في مناقشة المسألة مع طبيب عوضاً عن طبيبة.

طرق علاج أمراض المسالك البولية

تؤكد د. شيث على ضرورة مناقشة مشاكل امراض المسالك البولية التي تعاني منها المرأة مع الطبيب المختص في المراحل المبكرة وعدم الشعور بالاحراج والانزعاج في طلب المساعدة لعلاج هذه المشاكل والتخلص منها، خصوصاً في حال كانت تؤثر على حياتها بشكل مباشر وعميق.

وتضيف ان هناك العديد من الخيارات المتاحة التي يمكن اتباعها فيما يتعلق بالتسرب والتدلي وسلس البول الاجهادي، منها العلاج السلوكي، والعلاج الطبيعي، وانواعاً متعددة من العلاجات الجراحية.

كما تتوافر حالياً علاجات لمشاكل اعتلالات قاع الحوض، وهبوط الاعضاء الموجودة في منطقة الحوض.