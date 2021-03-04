طريقة عمل العجينة القطنية الذهبية الهشة وأسرار نجاحها

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة، تعتبر العجينة القطنية الهشه من الوجبات الهامة جدا والتي يقبل عليها الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم، حيث تحتوي هذه الوجبة على عدد كبير جدا من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، كما أن هذه العجينة القطنية الهشة من الوجبات التي يمكن تناولها في أي وقت وفي أي مكان أيضا، ويمكن عمل الكثير من المعجنات ذات الشكل المختلف والمذاق الحلو أو الحادق منها.

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة

تقبل الكثير من النساء والفتيات في مختلف دول العالم على عمل العجينة القطنية الهشة في المنزل وذلك بسبب توافر المكونات وحتى تضمن نظافتها وجودتها أيضا، ويتم ذلك بسبب سهولة صنع وعمل هذا النوع من المخبوزات، إليكم المكونات والطريقة في التالي:

في بداية الأمر لابد من إحضار كوبان فقط من الدقيق الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة نسبيا من البيكنج بودر الأبيض.

لابد من إحضار ملعقة صغيرة نسبيا من الخميرة الفورية وليست العادية.

لابد من توافر ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة نسبيا من الملح الأبيض.

كوب كبير من الزبادي.

ربع كوب ماء.

نصف كوب واحد فقط من الزبدة الصفراء.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض الناعم.

لابد من وضع ملعقتين السكر مع الخميرة الفورية في الكوب الذي يحتوي على الماء الفاتر أو الدافئ، ومن ثم لابد من تركه جانبا لفترة طويلة من الوقت حتى ترتفع وللتأكد من أنها فعالة وليست باردة.

عليك وضع الدقيق الأبيض وباقي المكونات الأخرى إلى هذا الخليط ،ومن ثم خلطه مع بعضه البعض حتى يتجانس وتصبح لدينا عجينة متجانسة وطرية.

ابدئي في تشكيل العجينة القطنية بالشكل المفضل لديكي وضعي بها الحشوات المختلفة سواء كانت حادقة أو حلوة حسب رغبتك.

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طريقة إعداد العجينة القطنية الهشة