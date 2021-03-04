حلى ليالي لبنان بالموز والسميد بارد ولذيذ سهلة التحضير في دقائق

حلى ليالي لبنان بالموز والسميد حلى بارد لذيذ سهلة الصنع، من حلويات لبنان السريعة والشهيرة التي تصنع في كل أرجاء البلاد، ولكننا اليوم سنعدها بطريقة جديدة وسندخل عليها نوع من أنواع الفاكهة المحبب لدى الكبار والصغار وهو الموز، وتلك الحلى لا يحتاج إلى الخبز في الفرن بمكونات بسيطة، وتكون الحلويات تصنع بها طبقات من الموز للحصول على طعم رائع، وتغطى بالكريمة وتزين بالفستق ونتيجتها مضمونة جدا، تعرفي معنا على أسهل طريقة عمل ليالي لبنان بالموز والسميد بخطوات بسيطة. مكونات حلى ليالي لبنان بالموز والسميد كوب كبير من دقيق سميد الناعم. نصف كوب من السكر الأبيض. علبة من القشطة صغيرة. 2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر. 2 ثمرة موز طازجة. 2 حبة بيض بحرارة الغرفة. مكونات كريمة حلى لبنان بالموز نصف كوب من الحليب. علبة قشطة صغيرة. 2 باكو من كريم شانتيه. للتزيين شربات أو قطر تسقية. خطوات عمل ليالي لبنان بالموزالسميد بوعاء عميق على النار يوضضع الحليب مع دقيق سميد مع الاستمرار في العجن بالملعقة حتى تتجانس مكونات.

الاستمرار في تقليب حتى يثقل قوام المزيج، بوعاء أخر يخفق كل من البيض مع السكر وماء الزهر.

وتضاف مكونات سائلة إلى دقيق سميد حتى يتماسك ويكون قوامه كثيف مثل الكيك.

يرفع الخليط من على النار بعد خفقه ويضاف عليه القشطة وتقلب كل مكونات جيدا.

ثم يصب الخليط في طبق التقديم ويترك جانبا حتى يبرد تماما قبل أن نقوم بتحضير حلى طبقات.

بعد أن يبرد تماما يقطع عليها الموز إلى شرائح وترص على وجه الحلى وهو بارد.

ثم يخلط الكريمة الخفق جيدا مع الحليب والسكر البودرة حتى يكون قوامها كثيف ويصب القشطة وتقلب.

توضع الكريمة في كيس حلواني وتغطى بها سطح الحلى بشكل جميل وتزين بالمكسرات المفضلة لديك وتقدم باردة. حيل سحرية لتثبيت قوة العطر لفترة أطول مكونات حلى ليالي لبنان بالموز والسميدمكونات كريمة حلى لبنان بالموزخطوات عمل ليالي لبنان بالموزالسميد الوسوم

حلى ليالي لبنان بالموز والسميد حلى بارد لذيذ سهلة الصنع، من حلويات لبنان السريعة والشهيرة التي تصنع في كل أرجاء البلاد، ولكننا اليوم سنعدها بطريقة جديدة وسندخل عليها نوع من أنواع الفاكهة المحبب لدى الكبار والصغار وهو الموز، وتلك الحلى لا يحتاج إلى الخبز في الفرن بمكونات بسيطة، وتكون الحلويات تصنع بها طبقات من الموز للحصول على طعم رائع، وتغطى بالكريمة وتزين بالفستق ونتيجتها مضمونة جدا، تعرفي معنا على أسهل طريقة عمل ليالي لبنان بالموز والسميد بخطوات بسيطة. مكونات حلى ليالي لبنان بالموز والسميد كوب كبير من دقيق سميد الناعم. نصف كوب من السكر الأبيض. علبة من القشطة صغيرة. 2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر. 2 ثمرة موز طازجة. 2 حبة بيض بحرارة الغرفة. مكونات كريمة حلى لبنان بالموز نصف كوب من الحليب. علبة قشطة صغيرة. 2 باكو من كريم شانتيه. للتزيين شربات أو قطر تسقية. خطوات عمل ليالي لبنان بالموزالسميد بوعاء عميق على النار يوضضع الحليب مع دقيق سميد مع الاستمرار في العجن بالملعقة حتى تتجانس مكونات.

الاستمرار في تقليب حتى يثقل قوام المزيج، بوعاء أخر يخفق كل من البيض مع السكر وماء الزهر.

وتضاف مكونات سائلة إلى دقيق سميد حتى يتماسك ويكون قوامه كثيف مثل الكيك.

يرفع الخليط من على النار بعد خفقه ويضاف عليه القشطة وتقلب كل مكونات جيدا.

ثم يصب الخليط في طبق التقديم ويترك جانبا حتى يبرد تماما قبل أن نقوم بتحضير حلى طبقات.

بعد أن يبرد تماما يقطع عليها الموز إلى شرائح وترص على وجه الحلى وهو بارد.

ثم يخلط الكريمة الخفق جيدا مع الحليب والسكر البودرة حتى يكون قوامها كثيف ويصب القشطة وتقلب.

توضع الكريمة في كيس حلواني وتغطى بها سطح الحلى بشكل جميل وتزين بالمكسرات المفضلة لديك وتقدم باردة. حيل سحرية لتثبيت قوة العطر لفترة أطول مكونات حلى ليالي لبنان بالموز والسميدمكونات كريمة حلى لبنان بالموزخطوات عمل ليالي لبنان بالموزالسميد

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