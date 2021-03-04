طريقة عمل بسكويت اليانسون اللذيذ المقرمش حضريه في البيت بكل سهولة مثل الجاهز، يعتبر بسكويت اليانسون من أفضل وأجمل أنواع البسكويت الذي يعشقه جميع الأشخاص، خاصة الأطفال، لأنه يتميز بطعمه الشهي والرائع، وله العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ولكن بعض الأمهات لا تجيد تحضير بسكويت اليانسون، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل بسكويت اليانسون اللذيذ.

طريقة عمل بسكويت اليانسون اللذيذ

تعتبر مكونات بسكويت اليانسون بسيطة جدا، وأما بالنسبة لخطوات تحضيره سهلة ولا تستغرق وقت وسوف نذكر إليكم عن مكونات بسكويت اليانسون من خلال السطور الآتية

المكونات:

200 جرام من الدقيق.

⅓ كأس كبير من زيت الذرة.

كأس كبير من السكر.

20 جرام من البيكنج باودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من اليانسون الناعم.

أربع حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

اخفقي الفانيلا مع البيض، ومقدار السكر جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي الدقيق بشكل تدريجي إلى خليط البيض، ثم اخلطيهم جيدا. اسكبي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم اخلطيهم مرة أخرى، حتى تتكون عجينة لينة. قومي بتشكيل العجينة إلى عدة أصابع متشابهة، ثم ضعي البسكويت بصينية غير لاصقة. ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة 25 دقيقة، حتى ينضج بسكويت اليانسون جيدا، حتى يصبح جاهز للتقديم.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون اللذيذطريقة عمل بسكويت اليانسون والحليب

المكونات:

كيلو إلا ربع من الدقيق الخاص بالحلويات.

2 كأس كبير من السكر الناعم.

كأس كبير من زيت الذرة.

4 ملاعق صغيرة من اليانسون المطحون.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلاث حبات من البيض.

رشة من الملح.

كأس كبير من الحليب.

اخلطي اليانسون مع مقدار الدقيق، والملح، والبيكنج باودر في وعاء مناسب للخلط. اخفقي البيض ومقدار الزيت، والسكر، والفانيلا، والحليب جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي مقدار خليط البيض، إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة. قومي بتشكيل العجينة إلى عدة أصابع متشابهة، ثم وزعيها في صينية غير لاصقة. ضعي صينية البسكويت داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة بعد تسخينه لمدة عشر دقائق، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة، حتى ينضج بسكويت اليانسون والحليب جيدا. ضعي بسكويت اليانسون والحليب بأطباق التقديم.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون والحليبطريقة عمل بسكويت اليانسون والسمسم

المكونات

ثلاث أكواب كبير من الدقيق.

كوب كبير من السمسم.

ثلاث ملاعق كبير من اليانسون.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب كبير من الزبدة.

كوب كبير من السكر الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

2 حبة من البيض.