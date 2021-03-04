كيكة البسكويت الباردة اللذيذة حضريها بدون فرن وفي 5 دقائق وبطعم يبهر ضيوفك

كيكة البسكويت الباردة اللذيذة حضريها بدون فرن وفي 5 دقائق، كيكة البسكويت تعتبر من أفضل أنواع الكيك المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لما تحتوي عليه من مذاق جيد وطريقة تحضير سريع فترغب كل سيدة في تحضير مأكولات منزلها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن.

طريقة عمل كيكة البسكويت بدون فرن

تعتبر مكونات كيكة البسكويت الباردة سهلة وبسيطة ومتوافرة في كل منزل، وأما لخطوات تحضيره لا تستغرق وقت ولا مجهود، وسوف نذكر إليكم عن مكونات كيكة البسكويت الباردة من خلال السطور الآتية

المكونات

ثلاثة أكياس من البسكويت.

مكعب من الشوكولاتة.

كأس كبير من الزبدة.

كأسان من الحليب.

كأس كبيرة من بودر الكاكاو الخام.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

صوص شوكولاتة.

خطوات تحضير كيكة البسكويت بدون فرن

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البسكويت بدون فرن:

الحصول على قالب مستطيل من أجل تحضير الكيك فيه ويتم وضع كيس نايلون بداخله لحين أن يأخذ الكيس شكل القالب. القيام برص البسكويت في القالب لحين أن يغطي القالب بأكمله. يتم تحضير البودنج من خلال رفع الإناء على النار ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والنشا والكاكاو والسكر ويتم رفعهم على النار والاستمرار في التقليب لحين أن يصبح القوام ثقيل. بعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار ويتم وضع عليه مكعب من الزبدة مع مكعب من الشوكولاتة الخاص ويتم تقليبهم جيداً لحين أن يذوب الخليط جيداً. العمل على تكسير بعض من مكونات البسكويت، ثم يتم وضع عليها البودنج ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم وضعها في القالب حتى الوصول لنهاية القالب. ثم يتم وضع غطاء القالب بالبسكويت وبعد ذلك يتم تغطية القالب باستخدام الكيس ومن ثم نقله إلى الثلاجة وتركه لمدة ساعة على الأقل لحين أن يتماسك الخليط بشكل نهائي.

يستحسن أن يتم اختيار قالب جيد ولبق لتحضير الكيكة. في حين إضافة مكعب الزبدة للبودنج ذلك يزيد لمعان الخليط ويعطيه مذاق جيد ومميز. في حين وضع الكيس في القالب ذلك يجعل تحضير الكيك سهل. يتم وضع الكيك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة ولا يتم الاستعجال في تقديمها ليكون المذاق جيد.

نصائح أثناء تحضير الكيكةطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة

المكونات

2 كوب كبير من البسكويت المفتت.

1 كوب كبير من سكر.

2 ملعقة كبيرة من بودر الكاكاو الخام.

حبة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب كبير من القشطة.

8 قطع من الجبنة المثلثات.

نصف كوب كبير من حليب مكثف.

ربع كوب كبير من الشوكولاتة الذائبة.

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الطبقة الثانية