ماسك القهوة لتفتيح البشرة سريع المفعول نتيجته من اول استخدام

ماسك القهوة لتفتيح البشرة سريعة المفعول نتيجته من أول إستخدام، العديد من السيدات يبحثون عن ماسكات طبيعية للوجه، تساعد في تبيض الوجه وتوحيد لون البشرة، فالعديد يلجأ إلى إستخدام الكريمات الموجودة في الأسواق الطبيعية، حيث أنها تعطي نتيجة من أول إستخدام، ولكنها لا تعطي نتيجة دائمة بل يزول بمجرد غسيل الوجه، هناك الوصفات الطبيعية الفعالة المجربة والتي تعطي نتيجة دائمة، تلك الوصفات تدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، تابعونا للتعرف على ماسك القهوة لتفتيح البشرة.

تعد القهوة من أفضل الماسكات الطبيعية التي تستخدم في العناية بالبشرة والشعر وتساعد في التخلص من الهالات السوداء و خلايا الجلد الميت و القضاء على الإلتهابات، وتوحد لون البشرة وتجعلها ذات إطلالة جذابة، حيث أن القهوة تحسن المظهر العام للبشرة لاحتوائها على مادة الكافيين المهمة لصحة البشرة والتي تمنع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتعد علاجاً فعالاً في علاج الهالات السوداء.

المكونات:

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة التحضير:

يتم غسل الوجه جيداً، ثم تخلط القهوة والزبادي معاً حتى الحصول على مزيج كريمي.

يتم وضع الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.