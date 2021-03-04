طريقه العجينة السحرية الهشه الطرية لجميع المعجنات والسندوتشات

طريقه العجينة السحرية الهشه الطرية لجميع المعجنات يمكنك عمل العجينة الخاصة بالمعجنات بشكل سهل وبسيط في المنزل لصنع مختلف أنواع البيتزا والفطائر التي تعد إحدي المقبلات التي لا يختلف الناس علي مذاقها اللذيذ، كما يبحث الكثيرون عن الطريقة الصحيحة لصنع معجنات البيتزا في المنزل فضلاً عن شرائها من المحلات ويمكنك معرفة أفضل طريقة لصنع عجينة المعجنات الخاصة بالبيتزا والفطائر في المنزل تابع ما يلي. طريقه العجينة السحرية الهشه الطرية لجميع المعجنات طريقه العجينة السحرية الهشه الطرية لجميع المعجنات تستطيع صنع عجينة المعجنات لصنع البيتزا والفطائر وجميع المخبوزات بمكونات بسيطة وبطريقة صحيحة وبسهولة فائقة في المنزل تابعي معنا. مكونات المعجنات 2 كوب من الدقيق الأبيض

كوب من الحليب كامل الدسم

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

معلقه كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة بكينج باودر

معلقة صغيرة من الملح

وتعتبر هذه المكونات من الأشياء الأساسية الموجودة في أغلب المنازل. طريقة صنع عجينة معجنات البيتزا والفطائر يمكنك عمل عجينة المعجنات للبيتزا والفطائر بطريقة سريعة وبسيطة وبكنية تكفي لثلاث أشخاص، كما لا يستغرق وقت صنعها أكثر من ساعتين وتعتبر هي الطريقة الأفضل التي تمكنك من صنع المعجنات وتتمثل هذه الطريقة في الآتي : قم بوضع المكونات الجافة المتمثلة في الدقيق والسكر والملح و الخميرة والبيكنج باودر في إناء وخلطها جيداً.

ثم ضع الزيت وقلبه جيداً و ضع الحليب بالتدريج وقم بالعجن لفتره لا تقل عن ربع ساعة وحتي تصبح العجينة طرية وهشة.

ثم قم بدهنها بالزيت وتغطيتها جيداً لمده ساعتين حتي تختمر.

ثم قم بتقطيع العجينة وتشكيلها كما تريد فهي الآن أصبحت جاهزة للإستخدام.

ويمكنك صنع منها معجنات البيتزا والفطائر بشكل سريع وطريقة سهلة ومكونات بسيطة.

واحرص علي أن تقوم بتسخين الفرن قبل الإستخدام . طريقة عمل كباب الحلة بالمنزل بطريقة سهلة ومميزة وتكاليف اقتصادية الوسوم

طريقه العجينة السحرية الهشه الطرية لجميع المعجنات يمكنك عمل العجينة الخاصة بالمعجنات بشكل سهل وبسيط في المنزل لصنع مختلف أنواع البيتزا والفطائر التي تعد إحدي المقبلات التي لا يختلف الناس علي مذاقها اللذيذ، كما يبحث الكثيرون عن الطريقة الصحيحة لصنع معجنات البيتزا في المنزل فضلاً عن شرائها من المحلات ويمكنك معرفة أفضل طريقة لصنع عجينة المعجنات الخاصة بالبيتزا والفطائر في المنزل تابع ما يلي. طريقه العجينة السحرية الهشه الطرية لجميع المعجنات طريقه العجينة السحرية الهشه الطرية لجميع المعجنات تستطيع صنع عجينة المعجنات لصنع البيتزا والفطائر وجميع المخبوزات بمكونات بسيطة وبطريقة صحيحة وبسهولة فائقة في المنزل تابعي معنا. مكونات المعجنات 2 كوب من الدقيق الأبيض

كوب من الحليب كامل الدسم

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

معلقه كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة بكينج باودر

معلقة صغيرة من الملح

وتعتبر هذه المكونات من الأشياء الأساسية الموجودة في أغلب المنازل. طريقة صنع عجينة معجنات البيتزا والفطائر يمكنك عمل عجينة المعجنات للبيتزا والفطائر بطريقة سريعة وبسيطة وبكنية تكفي لثلاث أشخاص، كما لا يستغرق وقت صنعها أكثر من ساعتين وتعتبر هي الطريقة الأفضل التي تمكنك من صنع المعجنات وتتمثل هذه الطريقة في الآتي : قم بوضع المكونات الجافة المتمثلة في الدقيق والسكر والملح و الخميرة والبيكنج باودر في إناء وخلطها جيداً.

ثم ضع الزيت وقلبه جيداً و ضع الحليب بالتدريج وقم بالعجن لفتره لا تقل عن ربع ساعة وحتي تصبح العجينة طرية وهشة.

ثم قم بدهنها بالزيت وتغطيتها جيداً لمده ساعتين حتي تختمر.

ثم قم بتقطيع العجينة وتشكيلها كما تريد فهي الآن أصبحت جاهزة للإستخدام.

ويمكنك صنع منها معجنات البيتزا والفطائر بشكل سريع وطريقة سهلة ومكونات بسيطة.

واحرص علي أن تقوم بتسخين الفرن قبل الإستخدام . طريقة عمل كباب الحلة بالمنزل بطريقة سهلة ومميزة وتكاليف اقتصادية

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