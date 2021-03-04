8 مشاكل ممكن تمنعيها لو بدأتي تاكلي فلفل كل يوم

ممكن تفكري ان اضافة نوع خضار زيادة لنظامك الغذائي مش هيعمل فرق كبير ، ولكن ده ممكن يحصل فعلا لو اكلتيه فعلا بشكل يومي ، لان الخضروات بتحتوي على كتير من الفيتامينات والمعادن ، اللي ممكن تمد جسمك بالعناصر الغذائية الصحية وحتى انها ممكن تمنع بعض المشكلات الصحية ، على سبيل المثال ، الفلفل الحلو او الرومي ممكن انه يحافظ على بشرتك ويكون ليه تأثير ايجابي على صحتك بشكل عام ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد الفلفل الصحية لو دخلتيه كل يوم في نظامك الغذائي.

فوايد الفلفل الصحية:

1- ممكن يعالج نقص الحديد:

الفلفل الحلو مصدر جيد للحديد ، بالاضافة انه غني بفيتامين C اللي بيساعد على امتصاص الحديد بشكل افضل ، ونقص الحددي يعتبر اكتر الاسباب المعروفة لفقر الدم او الانيميا ، اللي ممكن يسبب التعب والضعف وضيق التنفس ، كمان المستويات المنخفضة من الحديد هي عامل خطر للاصابة بمتلازمة تململ الساق ، واكل الفلفل الحلو ممكن انه يساعد في منع كل المشكلات دي ، خصوصا لو بتاكليه مع الاطعمة الغنية بالحديد ، زي اللحوم والسبانخ.

2- ممكن يساعد في علاج مشاكل العين:

الفلفل الحلو بيحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين A او الكاروتينات ، وخصوصا اللوتين والزياكسانثين ، واللي بيساعدوا في الحفاظ على صحة العين ، ممكن انه يساعد في حماية شبكية العين من اضرار الاكسدة وحتى انه بيقلل من خطر الاصابة بامراض العيون المرتبطة بالعمر, واعتام عدسة العين, والعمى.

3- منع تلف الجلد:

فيتامين C بيلعب دور مهم في انتاج الكولاجين ، وده هيحافظ على بشرتك شابة وصحية ، ولو ما اخدتيش كمية كافية من فيتامين C هيكون في فرصة اكبر لجفاف وتجعد الجلد ، وممكن نقصه كمان يسبب الاصابة بالكدمات بالسهولة ، والجروح ممكن تاخد وقت اكبر في الشفاء.

4- منع مشاكل القلب:

الليزوبين هو واحد من الكاروتينات اللي بيحتوي عليها الفلفل ، والمكون ده ممكن انه يساعد في تحسين صحة القلب والاوعية الدموية ومنع السكتات الدماغية ، وبيحافظ على صحة القلب من خلال المساعدة في التحكم في ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول.

5- منع دوالي الساقين:

الكابسيسين هو مكون نشط موجودة في الفلفل ، ليه خصائص مضادة للاكسدة, ومضادة للطفرات, ومضادة للسرطان ومقوية للمناعة ، وممكن يساعد كمان في منع تكون دوالي الساقين ، لو بتاكلي الفلفل الحلو بانتظام.

6- منع هشاشة العظام:

حبة فلفل واحدة متوسطة الحجم بتحتوي على 6% من الكمية اللي الجسم محتاجها من المنجنيز ، والعنصر ده بالاضافة للزنك والنحاس ، ضروري لصحة العظام ، وبصرف النظر عن ده ، فيتامين C و K اللي موجودين في الفلفل بيحتوا على خصائص مضادة للالتهابات ممكن انها تساعد في منع هشاشة العظام.

7- منع مشاكل الهضم:

الفلفل الحلو مصدر جيد للالياف الغذائية ، اللي ممكن تساعد في الحفاظ على صحة الامعاء وحتى منع بعض اضطرابات الجهاز الهضمي ، والالياف الغذائية بالاضافة ان الفلفل الحلو 90% منه عبارة عن مية ده ممكن انه يساعد في انقاص الوزن.

8- منع ضعف جهاز المناعة:

100 جرام من الفلفل الحلو بتحتوي على 17% من الكمية اليومية اللي محتاجها الجسم من فيتامين B6 ، والفيتامين ده بيدعم جهاز المناعة ، وعدم حصول جسمك على كمية كافية منه ممكن انه يمنع جسمك من انتاج كمية كافية من الاجسام المضادة اللازمة لمكافحة العدوى.

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