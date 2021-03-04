أقوى زيوت لتطويل الشعر بسرعة فائقه | 10 سم في أسبوع

أقوى زيوت لتطويل الشعر توجد حولنا وأمام أعيينا دون أن نستخدمها أو نعلم فوائدها المذهلة، تعد الزيوت الطبيعية من أفضل طرق العلاج المستخدمة في تطويل الشعر بسرعة فائقة، تقوم المنتجات الكيميائية على ضعف وتلف الشعر عند كثرة الاستخدام حتى يصل إلى تساقط الشعر بشدة وظهور الفراغات من الأمام لذلك يجب التوقف عن أستخدامها؛ كما تقوم العديد من النساء بعادات يومية خاطئة تؤثر بالسلب على صحة الشعر مثل استخدام مشط بلاستيكي بشكل يومي؛ مما يتسبب في بعث موجات كهربية تسبب تساقط الشعر على المدى الطويل.

يمكنك تطويل الشعر بزيوت طبيعية عن طريق المكونات المذكورة، يجب التنويه لعدم الزيادة أو التقليل في الكميات المذكورة للحصول على أفضل نتيجة مطلوبة في تطويل الشعر10 سم في أسبوع، مع مراعاة طريقة التحضير والاستخدام.

أقوى زيوت لتطويل الشعر بسرعة فائقه

يعد الاهتمام بطول الشعر ونعومته مثل الاهتمام بالبشرة حيث يكمن جمال الفتاة في مظهرها الخارجي لتبدو أكثر أناقة، نقدم لكم أسرع زيوت لتطويل الشعر في المنزل بمكونات من مطبخك للحصول على شعر صحي وطويل وناعم لتظهر لنتيجة بعد أسبوع من الاستخدام.

يتمتع زيت الخروع بأنه عالى اللزوجة لاحتوائه على فيتامين E والعديد من المعادن والبروتينات.

يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا تساهم في علاج قشرة الشعر والتهابات فروة الرأس.

يعمل على تدفق الدورة الدموية في تسريع نمو الشعر.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تقوم على ترطيب وتنعيم الشعر بسرعة.

يعد أفضل زيت لتطويل الشعر وتكثيفه حيث يقلل من مشكلة التساقط بشكل عام.

وتكثيفه حيث يقلل من مشكلة التساقط بشكل عام. يجب عدم الإكثار في استخدامه بحد أقصى مرة واحدة في الأسبوع.

يعد زيت جوز الهند من أقوى الزيوت لتطويل الشعر لأنه رطب جداً لفروة الرأس.

يساعد على زيادة طول الشعر في فترة قصيرة في حالة استخدامه بشكل يومي.

يستخدم كبلسم طبيعي لتنعيم وعلاج تقصف الشعر كما يدخل في خلطة لتكثيف الشعر مجربة.

1- زيت الخروع2- زيت الزيتون3- زيت جوز الهندخلطة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر 10 سم في أسبوع

تقوم الكثير من النساء بالبحث عن تطويل الشعر 10 سم في أسبوع، وما زالت التساؤلات على مواقع التوصل الاجتماعي في زيادة عن تطويل الشعر بسرعة فائقه، يمكنك تحضير خلطة الزيوت الطبيعية للحصول على نتيجة مذهلة بعد مرور 7 أيام، إليكم الخطوات:

معلقتين من زيت جوز الهند.

معلقتين من زيت اللوز.

معلقة من زيت السمسم.

معلقة من زيت الخروع.

معلقة من زيت الأركان.

قومي بخلط هذه الزيوت معاً في وعاء حتى تتجانس وتصبح في قوام واحد؛ ثم قومي بتدليك فروة الرأس برفق لمدة خمس دقائق، ضعي خلطة الزيوت الطبيعية على شعرك بشكل متسوي من الجذور حتى نهاية الأطراف، قومي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم ثم غسله في الصباح بالشامبو والماء الدافئ.