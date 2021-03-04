طريقة عمل البطاطس المقرمشة الكرسبي في البيت مثل المطاعم وعلى طريقة كنتاكي

طريقه عمل البطاطس المقرمشة مثل الجاهزة تماما نقدمها إليكم اليوم عبر موقع ثقفني حيث يبحث عن هذه الوصفة الكثير من ربات البيوت من أجل إسعاد أولادهم بوجبة خفيفة وبسيطة للغاية ولكنها تُعطي لهم السعادة والمذاق الأكثر من رائع، فنجد أن الجميع سواء كانوا من الكبار قبل الصغار يقبلون على تناول البطاطس المقلية المقرمشة من أشهر المحلات، ومن خلال هذا المقال سنقدم إليكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل الجاهزة تماما وبمذاق يضاهي أشهر المحلات.

طريقه عمل البطاطس المقلية المقرمشة الكرسبي

تعد البطاطس الكرسبي واحدة من أفضل المقبلات التي يتم تناولها مع الكثير من الأطعمة المختلفة، والتي تتميز بانها تحتوي على مذاق لذيذ للغاية تجعل كل من يتناولها لا يقدر على مقاومتها، ويمكن إعداد البطاطس المقلية المقرمشة الكرسبي في البيت الخطوات التالية:

أولا قومى بإحضار عدد مناسب من حبات البطاطس المناسبة إليك و قومي بتقطيعها إلى أصابع رفيعة ورقيقة.

وقومي بوضعها في القليل من الماء والبيكنج باودر واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل وذلك حتى تتخلص البطاطس من الرطوبة الموجودة بداخلها.

بعد ذلك قومي بتجفيف البطاطس بعد غسلها أو نقعها في الماء حتى تكون خالية من أي سوائل.

قلبي البطاطس في ملعقة كبيرة من النشا.

وبعد ذلك أضيفي البطاطس في الزيت الغزير اتركيه على نار هادئة حتى تنضج نصف نضج، ثم ازيلي البطاطس من الزيت وتترك جانبا حتى يبرد تماما.

ثم قومي بتسخين الزيت مرة أخرى و أضيفي حبات البطاطس إليه، واتركيه حتى تأخذ اللون الأحمر الجميل وخلال دقائق سوف تحصلين على بطاطس مقرمشة وكرسبي للغاية.

أضيفي الملح والبهارات الخاصة بكِ والتي تفضلي وضعها على طعامك، وقدمي البطاطس الكرسبي إلى أطفالك بجانب السندوتشات أو بجانب أي أطعمة يفضلن تناولها.