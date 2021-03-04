طريقة عمل السمسمية لذيذة الطعم في المنزل مثل المحلات

السمسمية من أشهر الحلويات لذيذة الطعم ويقبل على تناولها الكبار ويعشقها الصغار لاحتوائها على السكر والسمسم، ويكثر الاقبال على تناولها أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأصبحت الحلويات في الفترة الحالية غالية الثمن ويفضل عملها في المنزل، حتى تكون طازجة وطرية وصحية وخالية من المواد الحافظة التي تضر بالصحة العامة للأطفال، وتوجد وصفات عديدة لعمل السمسمية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طرق عمل السمسمية اللذيذة الطعم في المنزل. مكونات عمل السمسمية مكونات عمل السمسمية تحتوي على مكونات عديدة وهى كالتالي:- نصف كوب من السكر. نصف كوب من العسل الجلوكوز. واحد ونصف كوب من السمسم المحمص. عصره من ليمونة. رشة من الفانيليا، أو نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير يجب أن نتبع الخطوات التالية في طريقة تحضير السمسمية اللذيذة وهى كالتالي:- نقوم بتقليب العسل والسكر على النار جيداً ثم نقوم بإضافة الفانيليا.

نقوم بوضع بعض من الخليط في الماء حتى نستطيع معرفة أن خليط السكر وصل لدرجة الحرارة المرغوب فيها، وعندما يصبح الخليط متماسك نقوم باستخدامه.

نقوم بوضع عصير الليمون ونقوم بتقليب الخليط، ونقوم بدهن ورق الزبدة بالزيت، ثم نقوم بفردة في صينية مسطحة، ثم نقوم بفرد الخليط على ورق الزبدة بالنشابة.

نقوم بتقطيع السمسمية بالسكينة ونتركها ساعتين حتى تتماسك وتبرد. الطريقة الثانية لعمل السمسمية تحتوي هذه الطريقة على المكونات الآتية:- 1 ملعقة كبيرة من الجلوكوز. 3 كوب من السمسم. حبات من اللوز. حبات من الفستق. شربات سائل. 1 ملعقة من ملح الليمون. 3 كوب من السكر. 1 كوب من الماء. جلوكوز. طريقة تحضير السمسمية طريقة تحضير السمسمية يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة التحضير وهى كما يلي:- نقوم بتقليب الجلوكوز والشربات على النار، ثم نقوم بإضافة السمسم المحمص ونقلبهم جيداً.

نقوم برفعهم من على النار ونشكلهم بالطريقة التي نحبها ونتركها حتى تتماسك ونقدمها بالهناء والشفاء. طريقة عمل الشربات نقوم بوضع إناء على النار ونضع فيه كمية من الماء. نقوم بإضافة ملح الليمون والسكر على الماء ونتركهم حتى يصلوا إلى درجة الغليان حتى نحصل على القوام المناسب. نقوم بإنزال الشربات من على النار ونتركه يبرد ونستخدمه في عمل الحلويات. تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر Minecraft مجانا آخر إصدار طريقة عمل الشربات الوسوم

السمسمية من أشهر الحلويات لذيذة الطعم ويقبل على تناولها الكبار ويعشقها الصغار لاحتوائها على السكر والسمسم، ويكثر الاقبال على تناولها أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأصبحت الحلويات في الفترة الحالية غالية الثمن ويفضل عملها في المنزل، حتى تكون طازجة وطرية وصحية وخالية من المواد الحافظة التي تضر بالصحة العامة للأطفال، وتوجد وصفات عديدة لعمل السمسمية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طرق عمل السمسمية اللذيذة الطعم في المنزل. مكونات عمل السمسمية مكونات عمل السمسمية تحتوي على مكونات عديدة وهى كالتالي:- نصف كوب من السكر. نصف كوب من العسل الجلوكوز. واحد ونصف كوب من السمسم المحمص. عصره من ليمونة. رشة من الفانيليا، أو نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير يجب أن نتبع الخطوات التالية في طريقة تحضير السمسمية اللذيذة وهى كالتالي:- نقوم بتقليب العسل والسكر على النار جيداً ثم نقوم بإضافة الفانيليا.

نقوم بوضع بعض من الخليط في الماء حتى نستطيع معرفة أن خليط السكر وصل لدرجة الحرارة المرغوب فيها، وعندما يصبح الخليط متماسك نقوم باستخدامه.

نقوم بوضع عصير الليمون ونقوم بتقليب الخليط، ونقوم بدهن ورق الزبدة بالزيت، ثم نقوم بفردة في صينية مسطحة، ثم نقوم بفرد الخليط على ورق الزبدة بالنشابة.

نقوم بتقطيع السمسمية بالسكينة ونتركها ساعتين حتى تتماسك وتبرد. الطريقة الثانية لعمل السمسمية تحتوي هذه الطريقة على المكونات الآتية:- 1 ملعقة كبيرة من الجلوكوز. 3 كوب من السمسم. حبات من اللوز. حبات من الفستق. شربات سائل. 1 ملعقة من ملح الليمون. 3 كوب من السكر. 1 كوب من الماء. جلوكوز. طريقة تحضير السمسمية طريقة تحضير السمسمية يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة التحضير وهى كما يلي:- نقوم بتقليب الجلوكوز والشربات على النار، ثم نقوم بإضافة السمسم المحمص ونقلبهم جيداً.

نقوم برفعهم من على النار ونشكلهم بالطريقة التي نحبها ونتركها حتى تتماسك ونقدمها بالهناء والشفاء. طريقة عمل الشربات نقوم بوضع إناء على النار ونضع فيه كمية من الماء. نقوم بإضافة ملح الليمون والسكر على الماء ونتركهم حتى يصلوا إلى درجة الغليان حتى نحصل على القوام المناسب. نقوم بإنزال الشربات من على النار ونتركه يبرد ونستخدمه في عمل الحلويات. تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر Minecraft مجانا آخر إصدار طريقة عمل الشربات

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