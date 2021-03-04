أفضل كريم طبيعي لتبييض الوجه واليدين خلال 3 أيام ستذهلك النتيجة

طريقة عمل كريم لتبييض الوجه واليدين ، تمتاز النساء بأنها تحب الاهتمام بجميع التفاصيل الكبيرة، والصغيرة والتي قد يرها البعض أحيانا أنها لا أهمية لها، ولكن ما يميز المرأة على الجميع هو الاهتمام بتلك الأشياء فتجدها تحب أن تكون أظافرها مثلا مميزه وتظل في حيره كيف يكون شكل ذلك الظفر وكيف يجب أن يكون لونه وهكذا،ونجد أن من اهم ما تعتني المرأة به وتبحث عنه بصفة مستمرة هو طريقة عمل كريم لتبييض الوجه واليدين لذلك سنقدم إليكم أفضل كريم طبيعي من صنع يديكي.

طريقة عمل كريم لتبييض الوجه واليدين

بجانب جسد المرأة التي تحب الاهتمام به والاعتناء الجيد ونظرا لأن وجه المرأة ويديها معرضين لضوء الشمس الحارقة دائما، وكثرة غسيل الأطباق التي تعمل على تغير لون جلد اليد بعد فترة ضاعف من اهتمام المرأة الزائد بها، ولكن من خلال استخدام هذا الكريم سوف تستعيدين جمال وبياض بشرتك ويديك من جديد.

المكونات:

معلقة من النشا.

معلقة من اللبن المجفف.

ماء ورد.

معلقة من جيل الصبار.

طريقة الاستخدام:

يتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض، ثم إضافة ماء الورد وخلطه جيدا لحين التخلص من التكتلات ثم إضافة جيل الصبار وخلطه جيدا، ومن الممكن إضافة نشا إذا كانت الوصفة خفيفة ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة والاستخدام مرة كل يوم قبل النوم مباشرة وتترك لمدة نصف ساعة ثم يُغسل.

مميزات هذه الوصفة ماء الورد يعطى نعومه ولون براق للجلد وتعطي ملمس ناعم للجلد، النشا تقوم بشد الوجه وإزاله التجاعيد، اللبن البودر من أقدم المكونات التي تستخدم في الوصفات الطبيعية، جيل الصبار يرطب الجلد، يشد البشرة، وينظف الجلد، ويخفف من تهيجات الجلد ويلطفها.

أقوى ماسك تبييض الوجه واليدين

أحضري ملعقة واحدة من دقيق الأرز الناعم، ومعه ملعقة صغيرة من النشا، و2 ملعقة من الزبادي، وعصير نصف ليمونه، وملعقة من العسل، امزجي المكونات جيداً حتى يتكون لدينا كريم ناعم وخفيف وخالي من أي شوائب، وعلى بشرة نظيفة ابدئي بوضع الكريم على البشرة واليدين والرقبة واتركي الكريم لمدة نصف ساعة، ثم أغسلي بشرتك ويديك بماء فاتر، ثم ماء بارد، وخلال ثواني سوف تأخذين نتائج فعالة جداً.