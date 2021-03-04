وصفة تخسيس الأرداف، السمنة من الأمراض التي تُسبب أزمة لأصحابها، فتمنعهم عن ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وتُسبب لهم العديد من المشكلات على سبيل المثال مريض السمنة لا يجد الملابس التي تليق له بالإضافة إلى أنها تتسبب في الإصابة بأمراض أُخرى خطيرة مثل تصلب الشرايين والأوعية الدموية بالإضافة إلى أمراض القلب والضغط والسكر، وقد تؤدي السمنة المُفرطة إلى زيادة احتمالية إصابة الشخص بالسرطان فضلاً عن تأثير السمنة الخطير على الإنجاب، ولذلك يدعو جميع الأطباء في العصر الحالي إلى ضرورة إنقاص الوزن في محاولة لتجنب الإصابة بهذه الأمراض، وهذا لايعني أن من لديهم سمنة يصابون بهذه الأمراض بشكل قطعي ولكن السمنة تُزيد من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال موقعنا في السطور القادمة وصفة تخسيس الأرداف في ثلاثة أسابيع فقط.

وصفة تخسيس الأرداف في ثلاثة أسابيع

سوف نذكر لكم الآن بعض التعليمات التي يجب اتباعها حتى يتم تخسيس منطقة الأرداف:-

أولاً:- طبيعة الطعام

النظام الغذائي المُتبع له دور كبير في تراكم الدهون في الجسم من عدمها، فسبب تراكم الدهون في منطقة الأرداف والبطن والأفخاذ هو تناول السكريات والمبيضات والتي بدورها تتحول إلى دهون تتراكم في المنطقة السفلية، فلابد من التقليل من تناول السكريات شيئاً فشيئاً ثم منعها تماماً، وأخذ السكر الذي يحتاجه الجسم من الفواكه والطعام الطبيعي، مع الامتناع عن الوجبات السريعة.

ثانياً:- التمارين الرياضية

لابد من عمل التمارين الرياضية وذلك حتى يعمل على شد الترهلات بعد إنقاص الوزن ويمكن عمل تمارين بشكل يومي عن طريق استبدال الصعود في المصعد الكهربائي بالصعود على الدرج العادي، السير لمدة لاتقل عن نصف ساعة في اليوم، أو ممارسة تمارين الكارديو والتي تعمل على حرق الدهون بشكل فعال ومباشر، ولكن لابد أن ننوه أن الرياضة وحدها لا تعمل على إنقاص الوزن بدون اتباع حمية غذائية متوازنة.