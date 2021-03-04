طريقة عمل كريم أساس فاونديشن طبيعي في البيت بدون بودرة آمن على بشرتك

طريقة عمل كريم الأساس فاونديشن طبيعي في البيت، تعرف كافة الفتيات أنه لابد من وجود كريم الأساس أو ما يعرف باسم الفاونديشن في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الخاصة بها بشكل دائم، فمن خلال استخدام كريم الأساس سوف تتمكني من إخفاء كافة المشاكل الموجودة في بشرتك، وتوحيد لونها، والتخلص من التصبغات، وإخفاء كل أثار الإجهاد والتعب الموجود على البشرة، ولكن قد يسبب كريم الأساس المصنوع من المواد الكيميائية بعض الضرر على البشرة، لذلك سنقدم إليكِ طريقة عمل كريم الأساس فاونديشن طبيعي في البيت بمكونات طبيعية موجوده في المنزل بالخطوات التالية. طريقة عمل كريم أساس فاونديشن طريقة عمل كريم أساس فاونديشن المكونات: أحضري ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من الكاكاو غير المحلي.

نصف ملعقة من القرفة.

و رشه صغيرة من جوزة الطيب.

أيضا نصف ملعقة من الكركم.

قطعة صغيرة من أحمر الخدود الوردي.

زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا.

قطرتين من الزيت العطري المفضل لديكي. خطوات عمل الفاونديشن الطبيعي في طبق مناسب لخلط كافة المكونات؛ احضري النشا والكاكاو والقرفة وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا، بعد ذلك ابدئي في إضافة زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا واستمري في الخفق جيدا حتى يتكون لدينا كريم سائل، ويمكن استخدامه على البشرة.

بعد ذلك أضيفي القليل من الكركم والقليل من أحمر الخدود الوردي حتى تحصلي على اللون المناسب لدرجة بشرتك.

أيضا أضيفي قطره أو اثنين من أي نوع زيت عطري مناسب ومفضل إليك.

قومي بوضع الكريم في عبوة محكمة الغلق حتى يتم استخدامه.

يمكنك التحكم في درجه كريم الأساس من خلال تقليل كمية الكاكاو أو زيادتها على حسب الدرجة المرغوب فيها.

هذه الكميه تكفي لمدة شهر على الأقل. تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر Minecraft مجانا آخر إصدار خطوات عمل الفاونديشن الطبيعي الوسوم

طريقة عمل كريم الأساس فاونديشن طبيعي في البيت، تعرف كافة الفتيات أنه لابد من وجود كريم الأساس أو ما يعرف باسم الفاونديشن في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الخاصة بها بشكل دائم، فمن خلال استخدام كريم الأساس سوف تتمكني من إخفاء كافة المشاكل الموجودة في بشرتك، وتوحيد لونها، والتخلص من التصبغات، وإخفاء كل أثار الإجهاد والتعب الموجود على البشرة، ولكن قد يسبب كريم الأساس المصنوع من المواد الكيميائية بعض الضرر على البشرة، لذلك سنقدم إليكِ طريقة عمل كريم الأساس فاونديشن طبيعي في البيت بمكونات طبيعية موجوده في المنزل بالخطوات التالية. طريقة عمل كريم أساس فاونديشن طريقة عمل كريم أساس فاونديشن المكونات: أحضري ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقتين من الكاكاو غير المحلي.

نصف ملعقة من القرفة.

و رشه صغيرة من جوزة الطيب.

أيضا نصف ملعقة من الكركم.

قطعة صغيرة من أحمر الخدود الوردي.

زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا.

قطرتين من الزيت العطري المفضل لديكي. خطوات عمل الفاونديشن الطبيعي في طبق مناسب لخلط كافة المكونات؛ احضري النشا والكاكاو والقرفة وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا، بعد ذلك ابدئي في إضافة زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا واستمري في الخفق جيدا حتى يتكون لدينا كريم سائل، ويمكن استخدامه على البشرة.

بعد ذلك أضيفي القليل من الكركم والقليل من أحمر الخدود الوردي حتى تحصلي على اللون المناسب لدرجة بشرتك.

أيضا أضيفي قطره أو اثنين من أي نوع زيت عطري مناسب ومفضل إليك.

قومي بوضع الكريم في عبوة محكمة الغلق حتى يتم استخدامه.

يمكنك التحكم في درجه كريم الأساس من خلال تقليل كمية الكاكاو أو زيادتها على حسب الدرجة المرغوب فيها.

هذه الكميه تكفي لمدة شهر على الأقل. تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر Minecraft مجانا آخر إصدار خطوات عمل الفاونديشن الطبيعي

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