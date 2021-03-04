اقوى وارخص سيروم لترطيب وتطويل الشعر بجنون ويجعل الشعر ناعم كالحرير فى يوم بمكون مذهل

طريقة عمل سيروم طبيعي للشعر ، يتعرض الشعر لكثير من المشكلات الجمالية التي تشوه جمال الشعر وكما نعلم أن الشعر هو تاج جمال كل امرأة، ولابد من أن تقوم بالاهتمام به عن طريق استخدام منتجات ومواد طبيعية 100% وآمنة على فروة الرأس، فالشعر يحتاج لكثير من المواد التي تتغلغل بداخله حتى تغذيه من الجذور حتى الأطراف، لذا سوف نقدم لكم اليوم أفضل الطرق الطبيعية التي تحتوي على عناصر تقضي على تلف الشعر.

يعتبر السيروم من أفضل المواد الذي يتم استخدامها للعناية بصحة الشعر وجماله، ولكن الكثير من النساء تواجه مشكلة عندما ترغب في اختيار احد انواع السيروم الطبيعي ولكن معظمها مكلف للغاية ويفضل أن تقومين بعمل السيروم الطبيعي للشعر بنفسك كما يلي:

يعد زيت الخروع من أشهر انواع الزيوت الأساسية التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وتحد من التساقط وتجعله كثيف وطويل، يمكن من الآن أن تقومين بتحضير سيروم زيت الخروع للشعر في البيت بطريقة غير مكلفة وبهذه الطريقة:

2 ملعقة كبيرة زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

في البداية سوف تحتاجين إلى وعاء عميق ونظيف اخلطي به زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت الزيتون.

ثم احضري زجاجة بخاخ نظيفة ضعي بها الخليط وتركيها جانباً.

ثم تأتين بالخليط ويرش على الشعر وهو مبلل ثم يترك حتى أن يجف.

يمتلك زيت الجوجوبا مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الذي يحتاج لها السعر عندما يفقدها، فهو يعالج الشعر الجاف والخشن، كذلك زيت النعناع يكون من أشهر الزيوت العطرية والعلاجية التي تستخدم لحل مشاكل الشعر ويتم تحضيرها كالتالي:

2 ملعقة كبيرة زيت النعناع.

2/1 كوب زيت الجوجوبا.

1 ملعقة زيت الصويا.

في وعاء اخلطي المكونات مع بعضها جيداً.

ثم يتم تدفئتها على النار لمدة دقيقة ثمن ارفعيه وضعيه في زجاجة بخاخ نظيفة.

قومي برش الشعر بالسيروم وهو مبلل وتركه ليجف.