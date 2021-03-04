خطوات عمل الكريمة بالقشطة لتزيين الحلويات

خطوات عمل الكريمة بالقشطة وهي تعد من الحلوى التي يمكن تناولها بطريقة مباشرة، أو أن توضع بحشوة الكنافة أو البسبوسة أو غيرها، كما أنها تحتوي على الكالسيوم، وهو عنصر هام لتأسيس الأسنان وعظام الجسم، كما أنها تزود جسم الإنسان بالطاقة لما بها من سعرات حرارية بنسب مرتفعة، وفي هذا المقال يمكننا معرفة أسهل الطرق لعمل الكريمة بالقشطة. خطوات عمل الكريمة بالقشطة خطوات عمل الكريمة بالقشطة المكونات 3 كؤوس من اللبن.

نصف كأس من الماء.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة فانيليا سائلة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير يوضع النشا في وعاء ويذاب بالماء، ويوضع جانبًا.

يوضع السكر والزبدة والفانيليا واللبن في إناء عميق فوق نار منخفضة مع التحريك باستمرار إلى أن يصل الغليان.

يضاف مزيج النشا المذاب إلى إناء اللبن مع تحريك المكونات إلى أن يتكثف القوام.

يتم رفع المزيج عن النار، مع الانتظار قليلًا حتى يهدأ.

يوضع المزيج داخل إناء محكم ونظيف ويوضع في الثلاجة لوقت الحاجة إلى استعماله.

قد تستعمل الكريمة بالقشطة في حشوات الحلويات مثل البسبوسة أو الكنافة. طريقة أخرى لعمل الكريمة بالقشطة طريقة أخرى لعمل الكريمة بالقشطة المكونات 2 كوب من اللبن البودرة.

2 كوب ماء.

علبة من القشطة.

2 كوب سكر.

ملعقة من الفانيليا.

بيضتان.

كيسين كريم كراميل. طريقة التحضير

أضيفي كل المكونات في وعاء مع خلطهم بشكل جيد.

يرفع الوعاء على النار وتقلب محتوياته إلى أن يتكثف.

تسكب الكريمة في قالب مغلف بسكر مكرمل.

يتم إدخال القالب في الثلاجة، ثم تسكب في إناء التقديم وتجمل بالفاكهة المتوفرة. كيفية إعداد القشطة بالمنزل

كيفية إعداد القشطة بالمنزل المكونات كأس من لبن البودرة.

كمية من التوست مكعبات.

2 كأس من الماء.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة من النشا. طريقة التحضير يمزج اللبن والماء في إناء، ثم يوضع النشا المذاب والسكر وتقلب المحتويات.

يضاف التوست المكعبات مع التقليب ليمتزج بالخليط.

يوضع الخليط داخل الثلاجة حوالي 60 دقيقة.

يرفع الخليط على النار إلى أن يتكثف.

تطفأ النار ويتم الانتظار ليهدأ وتدخله الثلاجة مرة أخرى.

يمكن تقديم القشطة بإضافة أي نوع فاكهة لها أو إضافة عسل أبيض أو تستخدم لحشو الحلويات. إيداع المساعدات المقطوعة بمستفيدي الضمان الاجتماعي قيد مراجعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الوسوم

خطوات عمل الكريمة بالقشطة وهي تعد من الحلوى التي يمكن تناولها بطريقة مباشرة، أو أن توضع بحشوة الكنافة أو البسبوسة أو غيرها، كما أنها تحتوي على الكالسيوم، وهو عنصر هام لتأسيس الأسنان وعظام الجسم، كما أنها تزود جسم الإنسان بالطاقة لما بها من سعرات حرارية بنسب مرتفعة، وفي هذا المقال يمكننا معرفة أسهل الطرق لعمل الكريمة بالقشطة. خطوات عمل الكريمة بالقشطة خطوات عمل الكريمة بالقشطة المكونات 3 كؤوس من اللبن.

نصف كأس من الماء.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة فانيليا سائلة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير يوضع النشا في وعاء ويذاب بالماء، ويوضع جانبًا.

يوضع السكر والزبدة والفانيليا واللبن في إناء عميق فوق نار منخفضة مع التحريك باستمرار إلى أن يصل الغليان.

يضاف مزيج النشا المذاب إلى إناء اللبن مع تحريك المكونات إلى أن يتكثف القوام.

يتم رفع المزيج عن النار، مع الانتظار قليلًا حتى يهدأ.

يوضع المزيج داخل إناء محكم ونظيف ويوضع في الثلاجة لوقت الحاجة إلى استعماله.

قد تستعمل الكريمة بالقشطة في حشوات الحلويات مثل البسبوسة أو الكنافة. طريقة أخرى لعمل الكريمة بالقشطة طريقة أخرى لعمل الكريمة بالقشطة المكونات 2 كوب من اللبن البودرة.

2 كوب ماء.

علبة من القشطة.

2 كوب سكر.

ملعقة من الفانيليا.

بيضتان.

كيسين كريم كراميل. طريقة التحضير

أضيفي كل المكونات في وعاء مع خلطهم بشكل جيد.

يرفع الوعاء على النار وتقلب محتوياته إلى أن يتكثف.

تسكب الكريمة في قالب مغلف بسكر مكرمل.

يتم إدخال القالب في الثلاجة، ثم تسكب في إناء التقديم وتجمل بالفاكهة المتوفرة. كيفية إعداد القشطة بالمنزل

كيفية إعداد القشطة بالمنزل المكونات كأس من لبن البودرة.

كمية من التوست مكعبات.

2 كأس من الماء.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة من النشا. طريقة التحضير يمزج اللبن والماء في إناء، ثم يوضع النشا المذاب والسكر وتقلب المحتويات.

يضاف التوست المكعبات مع التقليب ليمتزج بالخليط.

يوضع الخليط داخل الثلاجة حوالي 60 دقيقة.

يرفع الخليط على النار إلى أن يتكثف.

تطفأ النار ويتم الانتظار ليهدأ وتدخله الثلاجة مرة أخرى.

يمكن تقديم القشطة بإضافة أي نوع فاكهة لها أو إضافة عسل أبيض أو تستخدم لحشو الحلويات. إيداع المساعدات المقطوعة بمستفيدي الضمان الاجتماعي قيد مراجعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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