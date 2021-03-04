ملعقة فازلين واحدة ستجعل شعرك طويل وكثيف لحد كعب رجلك ادهني بيه لمدة اسبوع

يستخدم الفازلين لعلاج الكثير من المشاكل التي تواجه أي إمرأة، فقد يمكن أن يستخدم للبشرة والشعر والجسم فهو من أنواع الكريمات التي لها القدرة علي ترطيب وتنعيم البشرة الجافة، ويعمل علي تطويل الشعر ويعطيه لمعان ورطوبة ويفيد أيضا الجسم من خلال استخدامه لتفتيح بعض المناطق الداكنة بالجسم وكذلك يمنحه نعومة فائقة، فكل هذا من أهم فوائد استخدامات الفازلين لذلك يستخدم من قبل جميع الأفراد، وأكثر ما يميزة أنه غير مكلف اقتصاديا فيباع بأرخص الأسعار، ولكن في هذا المقال نتحدث عن أهمية استخدام الفازلين للشعر.

الفازلين لزيادة طول الشعر ورطوبته

فقد تحلم كل فتاة في الحصول علي شعر طويل وناعم بشكل طبيعي وصحي، لأن يوجد للشعر مشاكل عديدة منها التقصف والهيشان وايضا تساقط الشعر ومشكلة البطء في نمو الشعر وكثافته، لذلك يقوم الفازلين بحل جميع المشكلات الخاصة بالشعر والتي تعاني منها أي فتاة، ومن أفضل الأوقات التي يمكن استخدام الفازلين فيها هي قبل النوم مباشرة، بوضع كمية مناسبة من الفازلين علي الشعر مع التدليك المستمر علي الشعر وفروة الرأس، للاستفادة من الفازلين بشكل جيد طوال الليل ويجب غسل الشعر عند الاستيقاظ من النوم مباشرة باستخدام الماء البارد والشامبو المناسب لنوع الشعر، فمع كثرة استخدامه والانتظام عليه يعطي النتيجة المطلوبة فقد يمنح المرأة العشر الناعم والجذاب وتطويل الشعر وكثافته ويعالج مشكلة التساقط والتقصف.

خلطة الفازلين لزيادة طول الشعر

المكونات :

الفازلين.

بيكربونات الصوديوم.

شامبو.

طريقة الاستخدام:-

نقوم بتدليك الشعر بكمية مناسبة من الفازلين قبل النوم.

وعند الاستيقاظ نحضر طبق ونضع فيه كمية من الشامبو وكمية من بيكربونات الصوديوم، ويتم مزجهم جيدا.

ثم نضع هذا المزيج علي الشعر قبل الاستحمام ونتركه لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الماء الدافئ والبلسم.