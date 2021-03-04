طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بالقهوة اللذيذ في المنزل زى الجاهز

بسكويت العشر دقائق بالقهوة ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار التي قاموا بتقديمها في المناسبات والاعياد والافراح، ويتم تقديمها مع كوب الشاي أو القهوة أو اللبن، وله طعم لذيذ وهش ويذوب في الفم، وهناك أنواع كثيرة لتقديمه منها بالنشادر ومنها بالشوكولاتة والقرفة والزنجبيل وغيرها من طرق التحضير، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا قفني على أسرع طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالقهوة في المنزل زى الجاهز.

مكونات عجينة بسكويت القهوة

تحتوي عجينة بسكويت القهوة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من السكر البني الفاتح.

كوب إلا ربع من بودرة الكاكاو السادة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير.

كوب إلا ربع من الزبدة اللينة.

مكونات عمل الكريمة

هناك بعض المكونات لعمل الكريمة وهي كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 كوب وربع من السكر الناعم البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف متابعينا على طريقة عمل بسكويت القهوة في عشر دقائق وهي كالتالي:-

لتحضير العجين نقوم بتثبيت مضرب التقليب الخاص بالخلاط الكهربائي بداخله ثم بعد ذلك وضع الزبدة في الداخل ونخفق لمدة 30 ثانية على السرعة المتوسطة. نضيف بعد ذلك بودرة الكاكاو والفانيليا السائلة والسكر البني والقليل من الملح والقهوة سريعة التحضير فوق الزبدة ونخفق أيضاً على السرعة المتوسطة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. نقوم بإضافة الدقيق الأبيض فوق الخليط بالتدريج وتشغيل الخلاط ونخفق كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون العجينة. نقوم بتشكيل العجينة على شكل أسطوانة بالطول المرغوب به ووضعها بداخل إناء مناسب ومن ثم إدخالها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين كاملتين. نقوم بتثبيت الرف الشبكي في الفرن ومن ثم تسخينه على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية. نحضر صواني خاصة بالفرن ذات حواف قصيرة وحجم مناسب ووضع قطع من ورق الزبدة بداخلها وتركها جانباً. نقوم بتقطيع العجينة باستخدام السكين على شكل أقراص بسماكة قليلة حسب الرغبة ووضعها بداخل الصواني وترك فراغ بين كل قرص والآخر. ندخل الصينية في الفرن لمدة من ثماني إلى عشر دقائق ومن ثم إخراج الصينية من الفرن وتركه جانباً حتى تبرد تماماً. نقوم بتوزيع الكريمة على بسكويت القهوة وفردها باستخدام السكين ومن ثم تقديمها بالهنا والشفا.

طريقة تحضير الكريمة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريمة خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير وعاء ونضعه على النار متوسطة الحرارة ونضع به الزبدة مع التقليب بشكل مستمر، حتى يصبح لونها بني. نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً ونضع به الفانيليا والسكر والقليل من الحليب ونقلب المكونات جيداً، حتى يصبح القوام كريمي ونضيف باقي الحليب اذا كانت جامدة. نضيف حبات القهوة سريعة التحضير عند التحضير لتعطي لها طعم رائع.