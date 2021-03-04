بشرتك جافة باهتة مقشرة اروع كريم طبيعى لترطيب وتفتيح للبشرة الوجه والجسم كله فى ثوانى

كريمات طبيعية لترطيب وتفتيح الجسم ، هناك الكثير من السيدات التي تعاني من جفاف البشرة وتحاول بكل الطرق أن تتخلص من هذه المشكلة ولكن لا تجدي أي نفعاً، وفي نفس الوقت تحتاج بشرتك إلى العناية والاهتمام والتغذية الكاملة ولا يمكن الحصول على ذلك إلا عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مجموعة هامة جداً من العناصر التي تعمل على تغذية البشرة والجلد وتحميها من الجفاف.

تعتبر الكريمات الطبيعية من أفضل الأشياء الذي يمكن أن يتم استخدامها لترطيب البشرة وتنعيمها وتستخدم كما يلي:

الألوفيرا من أهم المكونات الطبيعية التي تمنح الجلد والجسم النعومة المطلوبة بإضافة إلى ان الكركم من أشهر الأعشاب في بلاد الهند والذي تستخدمها النساء لحماية بشرتهن وجعلها ناعمة كالحرير.

ملعقة صغيرة مسحوق كركم.

ملعقة كبيرة ألوفيرا.

1 ملعقة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة مسحوق النيم.

في وعاء قومي بوضع جل الألوفيرا ومسحوق الكركم وعصير الليمون ومسحوق النيم.

اخلطي المكونات مع بعضها ومن ثم ابدئي في تطبيقها على الجسم وتركيه لمدة 15 دقيقة حتى أن يجف تماماً.,

ثم قومي بغسيل الجسم بالماء الفاتر وللحصول على أفضل النتائج يتم تكرار استخدامها مرتين في الأسبوع الواحد.

يحتوي الليمون على نسبة كبيرة من فيتامين سي التي يساعد على ترطيب الجسم ويحد من الجفاف بالإضافة إلى أنه يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، أما زيت جوز الهند فهو من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التي تستخدم في تنعيم الجسم والشعر ويستخدم الكريمة بطريقة سهلة وبسيطة كما يلي:

ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2/1 كوب زيت جوز هند.

في وعاء اخلطي جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ضعي الكريم على الجسم وفركي به البشرة وتركيه لمدة 15 دقيقة.

ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر.