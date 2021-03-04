ماهي انواع ضمور المخ عند الكبار وماهي الاعراض، بداية عرف موقع "ويب طب" ضمور المخ على أنه فقدان لخلايا المخ التي تسمى العصبونات، وذلك يسبب خلل في الاتصالات بين الخلايا في الدماغ، ويترب عليه ضعف في قدرات ووظائف المخ، وكثير من الأمور الصحية والأعراض، وهي ما سنتعرف عليه في التالي.

انواع ضمور المخ عند الكبار:

يختلف نوع ضمور المخ الذي يصيب الكبار تبعا للمسبب المرضي، وهي:

التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية.

مرض الزهايمر يسبب ضمور في المخ.

الإصابة بالشلل الدماغي.

مرض هنتنغتون وهو مرض وراثي.

الإصابة بالأمراض الالتهابية في الدماغ مثل مرض التصلب المتعدد.

الإصابة بالأمراض المعدية والزهري العصبي، والإيدز.

أعراض ضمور المخ:

تختلف أعراض ضمور المخ من مريض إلى آخر تبعاً لعدد من العوامل منها المسبب المرضي و العمر و الحالة الصحية، وأهم عامل يؤثر في الأمراض هو مكان الإصابة، وأبرز تلك الأعراض دوت الخليج:

الإصابة بالخرف وهو فقدان الذاكرة والتعلم والتفكير.

التعرض لزيادات في النشاط الكهربائي في الدماغ يسبب تشنجات وفقدان وعي.

مشاكل في الفهم والتعبير و الكلام.

علاج ضمور المخ:

أيضا يعتمد علاج ضمور المخ على عوامل عدى أبرزها المسبب المرضي، ويكون العلاج كالتالي:

السيطرة على المرض المسبب أحد أهم علاجات ضمور المخ.

يصف الأطباء الأدوية والمضادات الحيوية في حال كان سبب الضمور أمراض التهابية أو معدية.

علاج مضاعفات ضمور المخ من خلال العلاج الفيزيائي وعلاج النطق والاستشارات النفسية والعلاجات التأهيلية.

وفي كثير من الحالات يكون ضمور المرض مرض خطير ليس له علاج وتكمن العلاجات البسيطة في تأخير مضاعفاته أو الحد من تأثيره على الصحة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.