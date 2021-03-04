كيف يمكن تشخيص جلطة العين وما دوت الخليج مضاعفاتها، واحمرار العين من حين لآخر، قد ينسبه البعض لفرك العين بصورة عنيفة او قلة النوم او التعرض للشمس وغيرها من الاسباب العرضية الشائعة عند الكثير من الناس.

الا ان هذا الاحمرار قد يكون احياناً ناجماً عن مشكلة صحية خطيرة لا ينبغي التهاون بها، دوت الخليج جلطة العين.

وكما القلب، فإن العين عرضة للاصابة بالجلطة التي تتسبب بها عوامل عدة، حياتية وصحية، ويمكن ان تؤدي لاعراض متفاوتة. ويساعد التشخيص السريع والصحيح في تدارك جلطة العين قبل حدوث المضاعفات الخطيرة، وهو ما نستعرض له اليوم بحسب معلومات حصلنا عليها من موقع "ويب طب" حول هذا الموضوع.

ما دوت الخليج جلطة العين

ترتبط جلطة العين بكمية الدم المتدفقة إلى شبكية العين، الذي يؤدي بدوره إلى توقف الشبكية عن عملها بشكل كلي أو جزئي، مسبباً تورماً داخلها.

وتعرف جلطة العين على انها تضيق الأوعية الدموية أو انسداد الشريان الرئيسي في شبكية العين، وتحدث بسبب انقطاع تدفق الدم إلى شبكية العين.

ما دوت الخليج انواع واعراض جلطة العين

هناك عدة انواع لجلطة العين بناء على تأثر الأوعية الدموية بأحد الانسدادات التالية:

انسداد كلي في الوريد الرئيسي للشبكية.

انسداد كلي في الشريان المركزي للشبكية.

انسداد جزئي في الوريد الشبكي.

انسداد جزئي في الشريان الشبكي.

وبعض الاشخاص اكثر عرضة للاصابة بجلطة العين من غيرهم، وهم:

المصابون بمرض تصلب الشرايين.

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

مرضى ارتفاع الكولسترول الضار أو الذين يعانون من زيادة الوزن.

الأشخاص الذين أصيبوا مسبقاً بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

من يعانون من ألم في الصدر.

مرضى القلب التاجي والسكري.

المصابون بمرض الزرق الذي يصيب العصب البصري المسؤول عن نقل المعلومات من العين إلى الدماغ.

الأشخاص الذين تجاوزا الستين من العمر وخاصة الرجال.

اما ابرز اعراض جلطة العين والتي يمكن ان تتطور ببطء بمرور ساعات او أيام، او قد تحدث فجأة، فهي كالتالي:

الشعور بوجود عوامات أو ذبابة طائرة في العينين. وتحدث العوامات نتيجة تجمع الدم والسوائل في منتصف العينين.

ألم أو ضغط في العين، على الرغم من أن جلطة العين غالبا ما تكون غير مؤلمة.

ضبابية الرؤية في العينين أو جزء منهما.

فقدان الرؤية الكلي الذي يحدث تدريجيا أو فجأة.

وفي حال عانيتم من هذه الاعراض، يفضل مراجعة الطبيب فوراً كونها قد تسبب فقدان البصر الدائم.

ما دوت الخليج مضاعفات جلطة العين

بالامكان التعافي من جلطة العين في حال علاجها فوراً، لكن عدم تلقي العلاج المناسب قد يسبب المضاعفات التالية:

العمى.

مرض الوذمة البقعية الناتج عن تجمع السوائل والبروتينات تحت بقعة العين، ما يؤدي الى تورم وزيادة سمك الشبكية الذي يسبب بدوره فقدان البصر الكلي للمصاب.

تشكل أوعية دموية جديدة في شبكية العين تتسبب في حدوث العوامات ومرض الزرق.

زيادة مؤلمة في ضغط العين بسبب تشكيل الأوعية الدموية الجديدة.

كيف يمكن تشخيص جلطة العين

يقوم الطبيب بعدة اختبارات لرؤية شبكية العين والكشف عن جلطة العين، ومنها التصوير المقطعي التماسك البصري للكشف عن تورم في شبكية العين، وتوسيع العينين باستخدام القطرات لرؤية شبكية العين بسهولة أكبر، وتصوير الاوعية فلوريسئين، اضافة الى فحص الضغط داخل العين واختبارات الرؤية.

وهناك خيارات علاجية متعددة لجلطة العين، منها الادوية لتذويب جلطات الدم وتحريكها بعيداً عن شبكية العين، ومنها العلاج بالليزر إن اقتضت الحاجة.

كما يمكن الوقاية من جلطة العين باتباع النصائح التالية: