دراسة: ماهي علاقة نقص الزنك بفيروس كورونا

تسعى كثير من المراكز الطبية في العالم إلى معرفة أسباب الإصابة بفيروس كورونا وتفاوت ذلك من شخص إلى آخر من حيث مدة الإصابة وشدة الأعراض، وقد ربطت بعض الدراسات بين الصحة العامة والأمراض المزمنة ونقص الفيتامينات وغيرها.

وهاهي دراسة ترى أن مستوى معدن الزنك في الجسم يتناسب طردياً مع الإصابة بفيروس كورونا، فكيف ذلك؟

الزنك وفيروس كورونا:

وجدت دراسة أجراها علماء من مستشفى ديل مار ومعهد البحوث الطبية في مستشفى ديل مار وجامعة بومبيو فابرا في كتالونيا، شمال شرق إسبانيا ونُشرت بمجلة Nutrients العلمية، أن معدلات وفاة المصابين بـ "كوفيد 19" الذين ينخفض لديهم مستوى الزنك في الدم، أكبر و وقت التعافي أطول من غيرهم، و أن الزنك ربما يساعد في تسريع شفاء مرضى "كوفيد 19" بسبب تأثيره على الجهاز المناعي وفعاليته المضادة للفيروسات المختلفة.

ولهذا السبب، فقد رأى العلماء أن تناول المرضي مكملات الزنك لتعويض النقص، استراتيجية ملائمة لتقليل الوفيات وتقليص وقت التعافي وتجنب أسوأ آثار المرض في المجموعات المعرضة للخطر، مثل كبار السن.

تفاصيل الدراسة:

لاحظت الدراسة، أن 1 من كل 4 مرضى كان لديه مستويات منخفضة من الزنك، وأن هذه المجموعة كانت تعاني من أعراض أكثر حدة، فضلاً عن مستويات أعلى من الالتهابات، كما كانت فترة إقامتهم في المستشفى، في المتوسط، أطول بثلاث مرات من غيرهم، 25 يوماً مقابل 8 أيام، وفي حين توفي واحد من كل 5 مرضى من الذين ينخفض لديهم الزنك، كانت نسبة الوفاة بين الذين يملكون مستويات أعلى 5%، وذلك وفقا للدراسة التي تضمنت اختبارات معملية أثبت التأثير الوقائي لهذا العنصر في الحد من انتشار الفيروس في الخلايا البشرية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.