ماهي الامراض المرتبطة بالسمنة وماهي اسبابها ومضاعفاتها، نتعرف عن ذلك من منطلق التوعية بخطورة السمنة، وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة والذي يوافق الرابع من مارس كل عام، نذكر أن السمنة باتت تصنف كمرض صحي له أعراض ومسببات وحتى مضاعفات وعلاجات، كما في التالي..

أسباب السمنة:

ذكرت أخصائية التغذية جمانة جلال مجموعة من أسباب السمنة وهي:

السبب الرئيسي و الأكثر شيوعاً للسمنة هو الإفراط في تناول الطعام واستهلاك السعرات الحرارية أكثر من حاجة الجسم.

قلة تناول الأطعمة الصحية وتناول الأطعمة غير الصحية بكثرة مثل الوجبات الجاهزة والسكريات والمعجنات و الحلويات والمشروبات الغازية.

عدم ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وقلة الحركة من مسببات السمنة.

اضطرابات النوم لها تأثير على الشهية وتخزين الدهون وتساهم في زيادة الوزن و السمنة.

بعض الاضطرابات النفسية تزيد من الشهية وإفراط في تناول الطعام مثل الأكل العاطفي والتوتر وحتى الشعور بالملل و الفراغ.

أما من الجانب الصحي فهنالك مسببات أخرى للسمنة وهي:

الوراثة في كثير من الحالات تسبب السمنة بسبب الجينات المتوارثة التي تؤثر على الشهية أو تخزين الدهون وأماكن توزيعها في الجسم.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب زيادة في الوزن بسبب تخزين الماء أو الدهون ومنها الكورتيزون وادوية المناعة وأدوية القلب.

هنالك بعض الأمراض يمكن أن يكون لها تأثير على الوزن وتسبب السمنة من حيث تأثيرها على الشهية أو عملية التمثيل الغذائي أو هضم الطعام، ومنها:

خمول الغدة الدرقية.

تكيس المبايض.

متلازمة برادر ويلي.

متلازمة كوشينغ.

أمراض الكلى و الكبد.

الأمراض الالتهابية مثل أمراض المفاصل.

ارتفاع ضغط الدم.

أمراض الحساسية والأكزيما.

مضاعفات السمنة:

الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية.

التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية.

السمنة من مسببات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول.

كثير من الأمراض السرطانية ترتفع نسبة الإصابة بها عند زيادة الوزن.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

العقم ومشاكل الخصوبة من مضاعفات السمنة.

انقطاع النفس الانسدادي النومي.

التهاب المفاصل وآلام العضلات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.: