بهذه الطريقة الاحترافية اقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت كتير بطعم لذيذ ومقرمش

من الامور المزعجة في طريقة عمل الباذنجان هو امتصاصه كمية كبيرة من الزيت، لذلك تتم عمليات البحث عن افضل طريقه لقلي الباذنجان صحي وبدون ان يمتص زيت حيث يوجد طرق عديدة يمكنك عمل أي منهما حسب رغبتك، كما يعد الباذنجان من اكثر الخضروات استخداماً في المطبخ العربي نظراً لاستخداماته العديدة في الكثير من الاكلات اللذيذة والشهية، كما يمكن عمل الباذنجان بالمسقعة أوالباذنجان باللحمه المفرومة والمحشي أيضاً، نرفق لكم أسفل هذا المقال أفضل طريقة لقلي الباذنجان بطريقة صحية.

أولاً نقوم بتقطيع الباذنجان على شكل حلقات ثم نقوم بوضع القليل من الملح، ثم نضعه في المصفاه ونتركه جانبا لمدة نصف ساعة حتى نتخلص من السوائل التي بداخل الباذنجان، لان بتلك الطريقة سوف نقوم بالقلي بدون ان يمتص الزيت ويصبح خفيفا ايضا.

توجد طريقة أخري وهي أن نقوم بتقطيع الباذنجان حسب الرغبة، ونضعه فى مصفاه ونقوم بوضعه تحت أشعة الشمس، لكي يتم تجفيفه نهائياً، وبالتالي عدم امتصاصه للزيت عند القلي.

توجد حيلة اخرى وهي ان نقوم بتقطيع الباذنجان الى شرائح ثم ندهنها بالقليل من الزيت، ونضعه في الميكرويف حتى ان ينضج ويصبح لونه ذهبي.

طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيتنصائح لقلي الباذنجان بدون امتصاص زيت

بعض النصائح التى تجعلنا نقلي الباذنجان دون أن يمتص زيت بطريقة صحية وبطعم رائع ومقرمش:-

قبل القلي يجب أن نقوم بتسخين الزيت جيداً في المقلاه، وبعد أن ينضج يجب وضعه على أوراق المطبخ حتى نتخلص تماما من الزيت.

يجب أن نستخدم الباذنجان المتوسط أو الصغير عند القلي، لانه لا يحتوي على قشرة سميكة، وبالتالي يقلل من امتصاص الزيت كما انه يتميز بطعم لذيذ وشهي.