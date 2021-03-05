بالخلطة السرية طريقة عمل مندي الفراخ بالارز في الفرن بكل تكاته وبطعم يجنن

مندي الفراخ هو طبق عربي مشهور جدًا في عدد من البلدان والمناطق العربية مثل مدينة حضرموت باليمن ومنطقة عسير بالسعودية وبعض المناطق بالخليج والأقطار العربية المختلفة مثل مصر وفلسطين والأردن وسوريا، الفكرة الأساسية لعمل المندي أو الزرب كما يُطلق عليه في بعض البلاد هي أن يتبل اللحم أو الدجاج بالاضافات والتوابل الخاصة قبل وقت مناسب من الطبخ وأن يطهو اللحم بالحرارة ويندى الدهن بالتوابل المميزة عليه وعلى الارز بأسفله حتى يصل لتمام النضج. مقادير طبق مندي الفراخ بالأرز مقادير طبق مندي الفراخ بالأرز مكونات الدجاج: كيلو واحد من الدجاج.

2 طماطم متوسطة مقطعة.

بصلة مقطعة إلى جوانح أو شرائح.

ليمونة كبيرة .

ملعقة من الخل.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة بهارات.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة من الكركم.

9 حبات من الفلفل الأسود.

3 من ورق الغار أو اللوري.

4 حبات من الهيل الأسود.

5 فصوص من القرنفل.

2 ملعقة من الزبدة.

ملعقة ملح أو أقل حسب التذوق.

3 أكواب من الماء. مقادير أو مكونات الأرز 2 ونصف كوب من الأرز البسمتي المغسول والمنقوع.

2 ملعقة زبدة.

بصلة متوسطة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

1 طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

عود من القرفة.

ليمونة سوداء مجففة.

4 حبات هيل.

3 حبات فلفل.

2 ورق لوري.

1 مكعب ماجي.

ملح حسب الحاجة.

3 ونصف كوب ماء أو شوربة. طريقة عمل مندي الفراخ بالخطوات نحضر وعاء مناسب للطهي ونضع فيه ملعقتين الزبدة ونتركها حتى تسخن ،ثم نضيف إليها البصل ونقلب حتى يذبل ويصفر.

ضعي الثوم المفروم ثم الطماطم واتركيه على النار لبضع دقائق، ثم ضيفي جميع التوابل الموجودة والاستمرار في التقليب إلي أن يصل البصل للون البني الفاتح.

ضعي الفراخ المغسولة جيدا في الوعاء الموضوع على النار وقومي بقليها في التوابل بحيث يستغرق الجانب الواحد خمس دقائق.

نضع الماء على الدجاج ونضيف عليه الحبهان وورق اللورا والقرنفل ونغطي الاناء ونتركه بعد البدء في الغليان من 30 إلى 40 دقيقة على نار هادئة حتى تنضج الفراخ ، ويمكن تجهيز الأرز في هذا الوقت. طريقة الأرز بالخطوات جهزي وعاء وضعي فيه الزبدة ثم ضعي جميع التوابل الخاصة بالأرز عدا الملح وقومي بالتقليب ثم ضعي الأرز البسمتي المغسول والمنقوع وقومي بالتقليب لدقيقتين.

ضيفي مقدار الماء على الأرز وضعي الملح والفلفل حسب رغبتك وقومي بتغطيته وتهدئة الحرارة بعد الغليان لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز. لمسات وتكات خاصة لإتمام طبق مندي الفراخ بالأرز لإضافة نكهة مميزة للأرز يُمكنك وضع قطعة فحم مشتعلة داخل وعاء حراري ووضع هذا الوعاء داخل وعاء الأرز وتغطية الارز للوصول للوصول لطعم رائع للأرز.

للحصول على طعم ونكهة مميزة للمندي نضيف ملعقة ماء كادي وكركم وقليل من الفلفل والزعفران.

للوصول إلي لون مميز للدجاج نقوم بتغليف وجهه ودهنه بالكاتشب المضاف عليه قليل من الزيت و الملح ونقطة ليمون.

نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ضعي الأرز في طبق بيركس وضيفي عليه صوص الدجاج ثم ضعي الدجاج على الأرز وضعيه في الفرن لمدة خمس دقائق ويكون جاهز للتقديم وتناوله ساخنًا أو دافئ. عيد الأم 2021: اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الام مقادير أو مكونات الأرزطريقة عمل مندي الفراخ بالخطواتطريقة الأرز بالخطواتلمسات وتكات خاصة لإتمام طبق مندي الفراخ بالأرز الوسوم

مندي الفراخ هو طبق عربي مشهور جدًا في عدد من البلدان والمناطق العربية مثل مدينة حضرموت باليمن ومنطقة عسير بالسعودية وبعض المناطق بالخليج والأقطار العربية المختلفة مثل مصر وفلسطين والأردن وسوريا، الفكرة الأساسية لعمل المندي أو الزرب كما يُطلق عليه في بعض البلاد هي أن يتبل اللحم أو الدجاج بالاضافات والتوابل الخاصة قبل وقت مناسب من الطبخ وأن يطهو اللحم بالحرارة ويندى الدهن بالتوابل المميزة عليه وعلى الارز بأسفله حتى يصل لتمام النضج. مقادير طبق مندي الفراخ بالأرز مقادير طبق مندي الفراخ بالأرز مكونات الدجاج: كيلو واحد من الدجاج.

2 طماطم متوسطة مقطعة.

بصلة مقطعة إلى جوانح أو شرائح.

ليمونة كبيرة .

ملعقة من الخل.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة بهارات.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة من الكركم.

9 حبات من الفلفل الأسود.

3 من ورق الغار أو اللوري.

4 حبات من الهيل الأسود.

5 فصوص من القرنفل.

2 ملعقة من الزبدة.

ملعقة ملح أو أقل حسب التذوق.

3 أكواب من الماء. مقادير أو مكونات الأرز 2 ونصف كوب من الأرز البسمتي المغسول والمنقوع.

2 ملعقة زبدة.

بصلة متوسطة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

1 طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

عود من القرفة.

ليمونة سوداء مجففة.

4 حبات هيل.

3 حبات فلفل.

2 ورق لوري.

1 مكعب ماجي.

ملح حسب الحاجة.

3 ونصف كوب ماء أو شوربة. طريقة عمل مندي الفراخ بالخطوات نحضر وعاء مناسب للطهي ونضع فيه ملعقتين الزبدة ونتركها حتى تسخن ،ثم نضيف إليها البصل ونقلب حتى يذبل ويصفر.

ضعي الثوم المفروم ثم الطماطم واتركيه على النار لبضع دقائق، ثم ضيفي جميع التوابل الموجودة والاستمرار في التقليب إلي أن يصل البصل للون البني الفاتح.

ضعي الفراخ المغسولة جيدا في الوعاء الموضوع على النار وقومي بقليها في التوابل بحيث يستغرق الجانب الواحد خمس دقائق.

نضع الماء على الدجاج ونضيف عليه الحبهان وورق اللورا والقرنفل ونغطي الاناء ونتركه بعد البدء في الغليان من 30 إلى 40 دقيقة على نار هادئة حتى تنضج الفراخ ، ويمكن تجهيز الأرز في هذا الوقت. طريقة الأرز بالخطوات جهزي وعاء وضعي فيه الزبدة ثم ضعي جميع التوابل الخاصة بالأرز عدا الملح وقومي بالتقليب ثم ضعي الأرز البسمتي المغسول والمنقوع وقومي بالتقليب لدقيقتين.

ضيفي مقدار الماء على الأرز وضعي الملح والفلفل حسب رغبتك وقومي بتغطيته وتهدئة الحرارة بعد الغليان لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز. لمسات وتكات خاصة لإتمام طبق مندي الفراخ بالأرز لإضافة نكهة مميزة للأرز يُمكنك وضع قطعة فحم مشتعلة داخل وعاء حراري ووضع هذا الوعاء داخل وعاء الأرز وتغطية الارز للوصول للوصول لطعم رائع للأرز.

للحصول على طعم ونكهة مميزة للمندي نضيف ملعقة ماء كادي وكركم وقليل من الفلفل والزعفران.

للوصول إلي لون مميز للدجاج نقوم بتغليف وجهه ودهنه بالكاتشب المضاف عليه قليل من الزيت و الملح ونقطة ليمون.

نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ضعي الأرز في طبق بيركس وضيفي عليه صوص الدجاج ثم ضعي الدجاج على الأرز وضعيه في الفرن لمدة خمس دقائق ويكون جاهز للتقديم وتناوله ساخنًا أو دافئ. عيد الأم 2021: اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الام مقادير أو مكونات الأرزطريقة عمل مندي الفراخ بالخطواتطريقة الأرز بالخطواتلمسات وتكات خاصة لإتمام طبق مندي الفراخ بالأرز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالخلطة السرية طريقة عمل مندي الفراخ بالارز في الفرن بكل تكاته وبطعم يجنن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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