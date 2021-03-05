أفضل طريقة عمل الكيكة بأقل التكاليف في المنزل في خطوات بسيطة

الكيكة هي واحدة من أشهر الحلويات في الشرق الأوسط خاصة في مصر فهي من الحلويات الجميلة الشهية التي تعد من الحلويات السريعة التي يمكنك القيام بها بأقل التكاليف في المنزل، وتعد الكيكة من الحلويات التي يمكنك تحضيرها بأنواع وأشكال مختلفة ونكهات مختلفة بحيث يمكنك عمل كيكة بالشيكولاتة وكيكة بالكريمة وكيكة بالفراولة وكيكة بالبرتقال والكثير من أنواع الكيكة الشائعة والمميزة التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل، ونقدم لكل سيدة في هذا الموضوع أفضل طريقة عمل الكيكة.

طريقة عمل الكيكة

الكيكة العادية هي الأفضل لدي الكثير من السيدات ويريدون معرفة طريقة بسيطة وسريعة يمكنهم تحضيرها من خلالها في المنزل لذلك سوف نوضح لكم طريقة التحضير وكافة المقادير المطلوبة.

2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

4 بيضات.

كوب ونصف من السكر.

كوب واحد من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلي ربع من الزيت النباتي.

قومي بوضع كل من البيض والفانيليا في المخفق الكهربائي وقومي بخلطهم جيدا.

بعد ذلك أضيفي كل من السكر والحليب والزيت إلى الخليط واستمري في خلط المكونات مع بعضها.

امزجي كل من الدقيق والبيكنج بودر مع بعضهم وقومي بوضع الخليط في المخفق الكهربائي على المكونات الأخرى.

بعد ذلك اتركي الخليط لمدة 5 دقائق فقط. احضري صينية عمل الركيكة مدهونة بالزيت أو السمن وبعد ذلك ضعي الخليط بها.

قومي بوضع صينية الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة فقط.

مكونات عمل الكيكةطريقة تحضير الكيكة

يمكنك استخدام الشيكولاتة أو الكريمة أو الفراولة لوضعها على الكيكة وتكون بنكهة مميزة أو تناولها كما هي فهي من الحلويات الشهية اللذيذة التي يحبها الكثير ومن النصائح الهامة أثناء تحضير الكيك هو انه لا تقومي بفتح الفرن على الكيكة حتى لا تهبط.