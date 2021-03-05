طرق عمل البسبوسة المحمصة الشهية اللذيذة مثل المحلات

البسبوسة المحمصة اللذيذة والتي يتساءل عن طريقة إعدادها كافة الأشخاص والامر الذي يرجع إلى طعمها الشهي واللذيذ، وهى أيضا من أحد الحلوى الشرقية المشهورة في الوطن العربي، ويسهل اعدادها في البيت كما أن مكوناتها بسيطة ويمكن اعدادها في المطبخ بسهولة، حيث انه وفي خلال ساعة يكون عندك اشهى طبق حلويات.

البسبوسة المحمصة

يتم اعداد البسبوسة من خلال تحضير عدد من المكونات هي:

كوب صغير من سميد البسبوسة.

كوب من اللبن البودرة.

بيضة.

ربع كيلو جرام من جوز الهند.

علبة قشطة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة بيكنج بودر.

للتزيين:

نصف كيلو من اللبن الحليب.

4 أو 6 قطع من الجبن كيري.

طرف من الكريم كراميل.

في وعاء على نار هادئة قم بتحميص سميد البسبوسة مع مقدار اللبن البودرة حتى يتحمص.

في الخلاط الكهربائي قم بإضافة البيض مع القشطة والزيت والسكر والبيكنج بودر وجوز الهند.

في وعاء عميق ابدأ بإضافة المزيج بالخلاط الكهربائي إلى الوعاء الفارغ مع السميد المحمص مع اللبن البودر.

يتم العجن جيدا بواسطة اليد جيدا.

في صينية فرن ذات مقاس مناسب ابدا بوضع الخليط به به، ووزعه بالصينية جيدا.

قم بادخالها لفرن ساخن حتى يحمر وجه الصينية.

بالنسبة لمكونات التزيين يتم مزجها معا بواسطة الخلاط الكهربائي وتصب على وجه الصينية.

ويتم توزيعها على وجهها.

وتدخل للثلاجة حتى تجمد، وتقدم باردة وبالهنا والشفا.

يمكن اعدادها أيضا بواسطة إضافة الشربات كما الطريقة العادية.

من خلال تحميص مكونات السميد مع اللبن البودرة.

بواسطة المضرب الكهربي اضربي القشطة مع الزبدة والسكر والفانيليا والبيكنج بودر، والبيض واخفقي قليلا لمدة دقائق.

اضف الخليط سميد البسبوسة ونبدأ بالعجن جيدا.

اضف الخليط بالصينية وندخلها الفرن في درجة حرارة متوسطة حتى يحمر الوجه.

فور خروجها اضف اليها الشربات.

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طريقة تحضير البسبوسة المحمصةطريقة عمل البسبوسة المحمصة