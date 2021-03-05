قلي البطاطس بدون ما يشرب نقطة زيت بحيلة جديدة مقرمشة فظيعة وبطعم خيالي

تعد البطاطس المقلية من اكثر الاكلات الخفيفة والشهية والتي يعشقها الكثير من الاطفال والكبار، فهي لا تخلو ابداً من وجبة العشاء، فهي تعتبر من السناكس المحببة لدي الكثير، ولكن أكثر ما يزعج البعض هو أن البطاطس المقلية من المعروف انها تمتص كمية كبيرة من الزيت قليها، ولكن الآن يوجد بعض الحيل التي تساعد على قلي البطاطس وعدم امتصاصه للزيت، جدير بالذكر بأن الزيت يشكل خطراً كبيراً على مرضي السكري، والاشخاص المصابون بزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وبهذا تصبح مضرة جداً على الصحة، لذلك البحث يكثر عن طريقة القلي الصحية، لنذكر لكم الطريقة الصحية لقلي البطاطس بدون أن يشرب نقطة زيت.

مكونات قلي البطاطس بدون ما يشرب زيت

بعض المكونات التي نحتاجها عند قلي البطاطس المقرمشة اللذيذة.

مكونات الوصفة:-

حبّة كبيرة من البطاطس.

لتر من الماء المغليّ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة صغيرة من دقيق النشا.

ملعقة صغيرة واحدة من ملح الطعام.

في البداية نقوم بتقطيع البطاطس على شكل اصابع رفيعة.

ثم نضع البطاطس في ماء مغلي ونتركها لمدة دقيقتين فقط.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيتها تماماً من الماء، ونتركها حتى تجف لمدة نصف ساعة حتي نتأكد تماماً من التخلص من الماء التي امتصاتها البطاطس.

ثم نقوم بخلطها مع زيت الزيتون والنشا والزعتر والثوم والملح والتوابل حسب الرغبة.

نحضر صينية ونضع بها اصابع البطاطس، وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة او نصف ساعة حتى تعطي اللون الذهبي.

يجب استخدام صينية لا تلتصق بالطعام، لان البطاطس تحتوي على نسبة كبيرة من النشا فهو يلتصق بشكل كبير.

تقدم البطاطس ساخنة وبالهناء والشفاء.

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طريقة تحضير الوصفة