أخطاء الصيام المتقطع التي تمنعك من نزول الوزن

أخطاء الصيام المتقطع واردة الحدوث بين المبتدئين في النظام، فمن الطبيعي أن تحدث بعض الممارسات البسيطة التي تؤدي إلى منع فقدان الوزن أو فقدان الوزن بمعدل أقل من الطبيعي في نظام الصيام المتقطع العادي، رجيم الصيام المتقطع هو عبارة عن نظام تندرج تحته عدة أنظمة، ولكن أشهرها هو صيام 16 ساعة يومياً وتناول الطعام في نافذة مقدارها 8 ساعات في اليوم فقط، ورغم انك تتبع النظام حسب الشروط المطلوبة إلا أنك لا تنقص في الوزن، فما هو سبب ثبات الوزن مع الصيام المتقطع هذا ما سنعرفه في هذا المقال.

أخطاء الصيام المتقطع تناول أكثر من سعراتك الحرارية

ليس معنى أنك تأكل في عدد ساعات معينة في خلال اليوم أن تتناول ما يحلو لك في تلك الساعات، فمن الطبيعي أن تلتزم بسعراتك الحرارية في خلال الساعات الثمانية التي تتناول فيها طعامك بحيث توزع سعراتك اليومية على وجبتين مع وجبة خفيفة فقط.

تناول طعام غير صحي

تناول الطعام الغير صحي يؤدي إلى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، كما أنه يؤدي إلى زيادة نسبة سكر الدم بصورة عالية، مما يؤدي إلى الجوع الشديد.

اختراق ساعات الصيام

قد يحدث ذلك بدون علم، فمن الطبيعي في نظام الصيام المتقطع أن ساعات الصيام تكون خالية من أي سعرات حرارية، ولكن يسمح فيها بتناول المياه والمشروبات العشبية الساخنة الغير محلاة، البعض يقع في خطأ إضافة الليمون إلى الماء أو إضافة سكر الدايت وهو ما يكسر ساعات الصيام.

الإفراط في اليوم المفتوح

اليوم المفتوح في الصيام المتقطع هو تناول كل ما يحلو لك ولكن في خلال الساعات الثمانية المسموح لك بالطعام خلالها، وليس اليوم بالكامل كما يفعل البعض.

عدم تناول الماء

تناول الماء أمر مهم لزيادة معدل حرق الدهون وزيادة معدل إنقاص الوزن، وبعض الأشخاص يكفون عن تناول المياه في ساعات الصيام وهذا خطأ.

نظام غذائي قاسي

الصيام المتقطع وحده مع تناول طعام متوازن كفيل بأن ينزل من وزنك الكثير، بينما اتباع نظام صارم خالي من الكربوهيدرات مع الصيام يؤدي إلى هبوط معدل حرق الدهون في الجسم وبالتالي يقلل من معدل نزول الوزن.

وبعد أن استعرضنا لكم أهم أخطاء الصيام المتقطع شاركونا بتجاربكم أنتم أيضاً في رجيم الصيام المتقطع وأخبرونا عن العوامل التي ساعدتكم على خسارة الوزن سريعاً.