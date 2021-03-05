طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين وفعاليته المثبتة في تفتيح المناطق الحساسة

وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين من الوصفات الطبيعية الفعالة للغاية للتخلص من الشعر الزائد من المناطق الحساسة في الجسم بدون ألم وأمان تام، حيث أنها لاقت إعجاب عدد كبير للغاية من الأفراد الذين قاموا بتجربتها بأنفسهم، والذين أكدوا على أنها من الاستخدام المستمر تقوم بالقضاء على الشعر نهائياً حتى وإن كان كثيف للغاية، تتكون تلك الوصفة من مواد طبيعية مفيدة جداً لصحة البشرة والجلد وتحافظ على رونقها ولونها وترطيبها، كما أنها تساعد في تفتيح المناطق الحساسة التي تعاني من الاسمرار. وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين مكونات الوصفة ملعقة صغيرة من الفازلين.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

3 ملعقة كبيرة من اللبن. خطوات تحضير الوصفة يتم أولاً إذابة الفازلين في حمام مائي ساخن حتى يصبح سائل. نقوم بمزجه مع بقية المكونات حتى تتكون لدينا عجينة خفيفة أشبه بقوام الكريم. نقوم باستخدام تلك العجينة للفرد على منطقة العانة في اتجاه نمو الشعر. وبعد ذلك تترك حتى تجف تماماً على البشرة. نقوم بنزع الخليط عكس اتجاه نمو الشعر وغسل البقايا بالماء البارد. تجفف المنطقة جيداً وترطب بكريم مرطب طبيعي. طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين ونبتة السعد طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين ونبتة السعد تتكون تلك الوصفة من: ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من نبتة السعد المطحونة. خطوات عمل الوصفة نقوم بتسييح الفازلين في الميكروويف أو في حمام مائي ساخن. وبعدها نقوم بإضافة كمية نبتة السعد والتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح لدينا خليط بقوام لزج. يتم استخدام المزيج للتطبيق على منطقة العانة وفرده جيداً في اتجاه نمو الشعر. يترك المزيج على البشرة حتى يجف تماماً، وبعدها يفرك في حركات دائرية لطيفة. نقوم بإزالة بقايا الخليط بالماء البارد مع مراعاة تكرار الوصفة شهرياً. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة الوسوم

وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين من الوصفات الطبيعية الفعالة للغاية للتخلص من الشعر الزائد من المناطق الحساسة في الجسم بدون ألم وأمان تام، حيث أنها لاقت إعجاب عدد كبير للغاية من الأفراد الذين قاموا بتجربتها بأنفسهم، والذين أكدوا على أنها من الاستخدام المستمر تقوم بالقضاء على الشعر نهائياً حتى وإن كان كثيف للغاية، تتكون تلك الوصفة من مواد طبيعية مفيدة جداً لصحة البشرة والجلد وتحافظ على رونقها ولونها وترطيبها، كما أنها تساعد في تفتيح المناطق الحساسة التي تعاني من الاسمرار. وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين مكونات الوصفة ملعقة صغيرة من الفازلين.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

3 ملعقة كبيرة من اللبن. خطوات تحضير الوصفة يتم أولاً إذابة الفازلين في حمام مائي ساخن حتى يصبح سائل. نقوم بمزجه مع بقية المكونات حتى تتكون لدينا عجينة خفيفة أشبه بقوام الكريم. نقوم باستخدام تلك العجينة للفرد على منطقة العانة في اتجاه نمو الشعر. وبعد ذلك تترك حتى تجف تماماً على البشرة. نقوم بنزع الخليط عكس اتجاه نمو الشعر وغسل البقايا بالماء البارد. تجفف المنطقة جيداً وترطب بكريم مرطب طبيعي. طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين ونبتة السعد طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين ونبتة السعد تتكون تلك الوصفة من: ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من نبتة السعد المطحونة. خطوات عمل الوصفة نقوم بتسييح الفازلين في الميكروويف أو في حمام مائي ساخن. وبعدها نقوم بإضافة كمية نبتة السعد والتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح لدينا خليط بقوام لزج. يتم استخدام المزيج للتطبيق على منطقة العانة وفرده جيداً في اتجاه نمو الشعر. يترك المزيج على البشرة حتى يجف تماماً، وبعدها يفرك في حركات دائرية لطيفة. نقوم بإزالة بقايا الخليط بالماء البارد مع مراعاة تكرار الوصفة شهرياً. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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