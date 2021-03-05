طريقة عمل وصفة الباذنجان مع المكرونة بالخطوات والفيديو

لو زهقتي من الاكلات التقليدية اللي دايما بتعمليها ، وعايزة تجددي وتعملي حاجة مختلفة ، النهاردة جايبين اكلة لعشاق الباذنجان والمكرونة جمعناهم في وصفة واحدة ، وهي وصفة الباذنجان مع المكرونة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.

وصفة الباذنجان مع المكرونة:

مقادير الباذنجان:

– 6 وحدات باذنجان كبير.

– زيت زيتون.

– ملح.

مقادير حشو المكرونة:

– 1/8 كوباية زيت نباتي.

– 100 جرام بيكون بقري.

– 1 بصلة متوسطة ، مفرومة ناعم.

– 1 جزرة كبيرة ، متقشرة ومفرومة ناعم.

– 1 عود كرفس كبير مفروم ناعم.

– 453 جرام لحمة مفرومة.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ½ معلقة صغيرة شطة.

– 400 جرام طماطم متقطعة.

– ½ كوباية مية.

مقادير المكرونة:

– 453 جرام مكرونة صغيرة.

– 227 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة.

– ¼ كوباية جبنة بارميزان ، بالاضافة لكمية صغيرة لرشها عند التقديم.

– ريحان طازة للتقديم.

تحضير الباذنجان:

1- سخني الفرن على 400 درجة مئوية ، ورشي زيت الزيتون على ورقتين زبدة على صينية.

2- قطعي الباذنجان لشرايح طويلة رفيعة ، رصيهم على ورق الزبدة جنب بعض ، وبعدين ادهني سطحهم بالزيت وتبليهم بالملح.

3- حطي الصينية في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة ، لحد ما الباذنجان يتحول للون البني.

4- طلعي الصينية واقلبي الباذنجان على الناحية التانية وادهنيه بالزيت ، وبعدين دخليه الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة كمان.

5- طلعي الباذنجان من الفرن وسيبيه على جنب يبرد.

تحضير حشوة المكرونة:

1- في طاسة على نار هادية سخني الزيت.

2- حطي البيكون وحمريه في الزيت لمدة 5 دقايق ، بعدها ضيفي البصل, الجزر, الكرفس.

3- سيبيهم على النار لمدة 15 دقيقة ، مع التقليب المستمر ، لحد ما الخضار يستوي.

4- ضيفي اللحمة المفرومة ، وبعدين ضيفي الملح, الفلفل الاسود, والشطة.

5- زودي النار للدرجة المتوسطة ، وسيبي المكونات على النار مع التقليب المستمر لمدة 5 دقايق.

6- ضيفي الطماطم والمية ، وسيبيها على نار هادية ، لكن ما الصوص يتسبك ويبقى قوامه سميك.

7- ارفعيه من على النار وسيبيه على جنب يبرد.

تحضير الباذنجان مع المكرونة:

1- اغلي مية بملح في حلة كبيرة على النار ، ونزلي فيها المكرونة ، واسلقيها لمدة اقل من اللي مكتوبة على العبوة بدقيقة واحدة ، بحيث المكرونة يكون لسه فيها مضغة مش مستوية اوي.

2- صفي المكرونة تحت مية باردة ، وبعدين رشي عليها شوية زيت وهي في المصفى وقلبيها وسيبيها على جنب.

3- سخني الفرن على 350 درجة مئوية.

4- هاتي صينية كبيرة ادهنيها بزيت الزيتون ، ورشي فيها الجبنة البارميزان المبشورة ، وحركي الصينية عشان الجبنة تغطي كل الجوانب ، رصي شرايح الباذنجان اللي حجمها كبير على حرف الصينية بحيث ان يبقى في جزء منها بره الصينية ، واستخدمي شرايح اصغر املي بيها قاعدة الصينية بحيث الشرايح اللي في الجناب واللي تحت يكونوا متداخلين مع بعض.

5- اخلطي المكرونة مع الجبنة الموتزاريلا ، وحطي نص الكمية في الصينية ، بحيث تملى تلتها.

6- حطي فوقيها حشوة المكرونة.

7- ضيفي باقي كمية المكرونة ، وحطي فوقيها باقي شرايح البانجان الباقية ، واقفلي عليها شرايح الباذنجان اللي على حروف الصينية.

8- غطي الصينية بورق فويل ودخليها الفرن لمدة 30 دقيقة ، بعدها شيلي ورق الفويل ، ودخليها الفرن تاني لمدة 5 – 10 دقايق كمان ، لحد ما يبقى الوش بتاعها لونه دهبي بني.

9- طلعيها من الفرن وسيبيها ترتاح لمدة 15 دقيقة ، وبعدين اقلبيها على طبق التقديم.

10- رشي على وشها جبنة بارميزان وريحان طازة ، وقطعيها شرايح وقدميها.

الطريقة بالفيديو:

4 طرق لعمل الارز من المطابخ العالمية المختلفة بالخطوات والفيديو