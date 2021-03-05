طريقة عمل وصفة الباذنجان مع المكرونة بالخطوات والفيديو

لو زهقتي من الاكلات التقليدية اللي دايما بتعمليها ، وعايزة تجددي وتعملي حاجة مختلفة ، النهاردة جايبين اكلة لعشاق الباذنجان والمكرونة جمعناهم في وصفة واحدة ، وهي وصفة الباذنجان مع المكرونة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.
وصفة الباذنجان مع المكرونة:
مقادير الباذنجان:
– 6 وحدات باذنجان كبير.
– زيت زيتون.
– ملح.
مقادير حشو المكرونة:
– 1/8 كوباية زيت نباتي.
– 100 جرام بيكون بقري.
– 1 بصلة متوسطة ، مفرومة ناعم.
– 1 جزرة كبيرة ، متقشرة ومفرومة ناعم.
– 1 عود كرفس كبير مفروم ناعم.
– 453 جرام لحمة مفرومة.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
– ½ معلقة صغيرة شطة.
– 400 جرام طماطم متقطعة.
– ½ كوباية مية.
مقادير المكرونة:
– 453 جرام مكرونة صغيرة.
– 227 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة.
– ¼ كوباية جبنة بارميزان ، بالاضافة لكمية صغيرة لرشها عند التقديم.
– ريحان طازة للتقديم.
تحضير الباذنجان:
1- سخني الفرن على 400 درجة مئوية ، ورشي زيت الزيتون على ورقتين زبدة على صينية.
2- قطعي الباذنجان لشرايح طويلة رفيعة ، رصيهم على ورق الزبدة جنب بعض ، وبعدين ادهني سطحهم بالزيت وتبليهم بالملح.
3- حطي الصينية في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة ، لحد ما الباذنجان يتحول للون البني.
4- طلعي الصينية واقلبي الباذنجان على الناحية التانية وادهنيه بالزيت ، وبعدين دخليه الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة كمان.
5- طلعي الباذنجان من الفرن وسيبيه على جنب يبرد.
تحضير حشوة المكرونة:
1- في طاسة على نار هادية سخني الزيت.
2- حطي البيكون وحمريه في الزيت لمدة 5 دقايق ، بعدها ضيفي البصل, الجزر, الكرفس.
3- سيبيهم على النار لمدة 15 دقيقة ، مع التقليب المستمر ، لحد ما الخضار يستوي.
4- ضيفي اللحمة المفرومة ، وبعدين ضيفي الملح, الفلفل الاسود, والشطة.
5- زودي النار للدرجة المتوسطة ، وسيبي المكونات على النار مع التقليب المستمر لمدة 5 دقايق.
6- ضيفي الطماطم والمية ، وسيبيها على نار هادية ، لكن ما الصوص يتسبك ويبقى قوامه سميك.
7- ارفعيه من على النار وسيبيه على جنب يبرد.
تحضير الباذنجان مع المكرونة:
1- اغلي مية بملح في حلة كبيرة على النار ، ونزلي فيها المكرونة ، واسلقيها لمدة اقل من اللي مكتوبة على العبوة بدقيقة واحدة ، بحيث المكرونة يكون لسه فيها مضغة مش مستوية اوي.
2- صفي المكرونة تحت مية باردة ، وبعدين رشي عليها شوية زيت وهي في المصفى وقلبيها وسيبيها على جنب.
3- سخني الفرن على 350 درجة مئوية.
4- هاتي صينية كبيرة ادهنيها بزيت الزيتون ، ورشي فيها الجبنة البارميزان المبشورة ، وحركي الصينية عشان الجبنة تغطي كل الجوانب ، رصي شرايح الباذنجان اللي حجمها كبير على حرف الصينية بحيث ان يبقى في جزء منها بره الصينية ، واستخدمي شرايح اصغر املي بيها قاعدة الصينية بحيث الشرايح اللي في الجناب واللي تحت يكونوا متداخلين مع بعض.
5- اخلطي المكرونة مع الجبنة الموتزاريلا ، وحطي نص الكمية في الصينية ، بحيث تملى تلتها.
6- حطي فوقيها حشوة المكرونة.
7- ضيفي باقي كمية المكرونة ، وحطي فوقيها باقي شرايح البانجان الباقية ، واقفلي عليها شرايح الباذنجان اللي على حروف الصينية.
8- غطي الصينية بورق فويل ودخليها الفرن لمدة 30 دقيقة ، بعدها شيلي ورق الفويل ، ودخليها الفرن تاني لمدة 5 – 10 دقايق كمان ، لحد ما يبقى الوش بتاعها لونه دهبي بني.
9- طلعيها من الفرن وسيبيها ترتاح لمدة 15 دقيقة ، وبعدين اقلبيها على طبق التقديم.
10- رشي على وشها جبنة بارميزان وريحان طازة ، وقطعيها شرايح وقدميها.
الطريقة بالفيديو:
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