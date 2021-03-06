طريقة الدجاج المشوي بخلطة مميزة في 7 خطوات بتتبيلة الحاتي

الدجاج المشوي بخلطة مميزة، الفراخ من الأطباق التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار وتتوافق مع الأنظمة الغذائية الصحية جدا، فمعظم أكلي الدجاج يفضلون تناولها مشوية ولذلك يقومون بشراءها من الخارج من محلات الحاتي أو المطاعم المتخصصة في الأكلات المشوية، ولا تتمكن ربة المنزل من صنعها في البيت، ولكننا أتينا لكم بتتبيلة رائعة للدجاج من مطاعم تجعل تحضير الدجاج المشوية بالفرن من أسهل أنواع المأكولات التي تعد بالبيت بنفس طعم دجاج المشوي الجاهز.

فللدجاج طرق متعددة لتحضيرها ومن يفضل الدجاج المشوي من أحدى أنواع اللحوم الرائعة فكثيرين يفضلوا تناول الدجاج مسلوق ويوجد من يحب تناوله بطرق مختلفة ومتعددة، منها المشوي والمحشية وكل تلك الطرق سنطرحها لكم بالسطور التالية.

يحتوي لحم الدجاج على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات الهامة للجسم، وهو من أسهل أنواع المأكولات في الصنع والتحضير من حيث الجهد ووقت الصنع.

دجاجة كبيرة مقطعة إلى 8 قطع بحجم كيلو ونصف. 6 ملاعق كبيرة من زيت نباتي. ملعقتان كبيرتان من الكاتشب. ملعقة صغيرة من البصل البودرة. ملعقة صغيرة من البابريكا الناعمة. ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. نصف ملعقة صغيرة من فلفل الأسود الناعم. نصف ملعقة كبيرة ملح. 3 ملاعق كبيرة من الحليب.

أولا يغسل الدجاج جيدا بالماء والملح والليمون والخل وتترك في محلول الملح لمدة نصف ساعة. وتصنع الدجاجة بعمل فتحات بالسكين بها لتسهيل دخول التتبيلة في الدجاج ويسهل تسويتها. ثم يحضر وعاء ويوضع عليه ثوم بودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود والزيت والحليب والكاتشب. وتقلب كل التتبيلة مع بعضها البعض قبل تتبيل الدجاج بها ثم وضع الدجاج المغسول في التتبيلة. وتأكدي من وضع كل التتبيلة في لحم الدجاج وما بين جلد دجاج واللحم وتترك الدجاجة في الثلاجة لمدة ساعة ونصف. حتى تتشرب التتبيلة تماما لقطع الدجاج، وتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية 220 مئوية. ثم تخرج الدجاج المشوي بالفرن وتقدم مع المكرونة بالصوص الأبيض وسلطة الزبادي والطحينة.

واستخدام شبكة الفرن ودهنها بالزيت ويرص عليها قطع الدجاج المتبلة.

ووضع صينية مبطنة بورق الفويل ويوضع عليها الماء وتزويد الماء كلما نقص حتى يجعل قطع دجاج طرية.

وانتظري لمدة 45 دقيقة حتى تمام التسوية وتقلب على الجانبين حتى تجعل لونها ذهبي وتنضج.

دجاجة حوالي كيلو وربع. نصف كيلو من الكبد والقوانص. كوب من الأرز المغسول جيدا. ربع كوب من الماء. ربع كوب من الحليب.

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مكونات تتبيلة الدجاج المشوي

2 ثمرة بصل مفرومة ناعمة. 2 ثمرة جزر مفروم ناعم. ملعقة كبيرة من السمنة. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة روز ماري مطحون. حبهان وورق لوري وجوز الطيب. نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

يتم غسل الدجاجة بالماء والليمون والملح وتبلي الدجاج بالفلفل الأسود والملح وباقي توابل المذكورة وتتبل جيدا من داخل للخارج.

وأحضري إناء وضعي فيه السمنة وارفعيه على النار ثم ضيفي شرائح البصل والكبد وقوانص المقطعة إلى قطع صغيرة.

ثم يضاف الأرز المغسول إلى المقدار السابق مع تقليبهم جيدا.

ثم بإناء أخر يوضع على النار ويضاف عليه الحليب مع الماء وتخفض حرارة الوعاء بعد تمام نضج يضاف جزر مبشور.

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طريقة دجاج محشي مشوي بالفرن